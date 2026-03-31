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VLADA DONIJELA ODLUKU

U Sloveniji ukinuto ograničenje točenja goriva

Trenutno, prosječna maloprodajna cijena benzina u Sloveniji iznosi oko 1,58 eura po litru

Sipanje goriva. Fena

FENA

31.3.2026

Vlada Republike Slovenije donijela je u ponedjeljak odluku o ukidanju ograničenja točenja goriva na benzinskim pumpama, nakon što je procijenjeno da se stanje na tržištu naftnih derivata stabiliziralo.

Odluka o opozivu uredbe kojom je bila ograničena maksimalna dnevna količina prodanog goriva po pojedinom prodajnom mjestu, stupila je na snagu odmah po usvajanju, javila je STA.

Spomenuta ograničenja bila su na snazi od 22. ožujka, a vlada ih je uvela kao privremenu mjeru s ciljem ublažavanja poremećaja u opskrbi i sprječavanja nestašica.

Iz slovenske vlade navode kako su trenutne zalihe i dinamika isporuke energenata zadovoljavajući, čime su prestali razlozi za daljnju primjenu restriktivnih mjera.

Trenutno, prosječna maloprodajna cijena benzina u Sloveniji iznosi oko 1,58 eura po litru, dok je za litar dizelskog goriva potrebno izdvojiti približno 1,70 eura.

# GORIVO
# BENZINSKE PUMPE
# SLOVENIJA
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