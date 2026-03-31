Ministrica Tanja Fajon kritikovala izraelski zakon o smrtnoj kazni: "Sigurnost se ne može graditi na diskriminaciji"

Tanja Fajon, ministrica vanjskih poslova Slovenije, kritikovala je skandalozni izraelski zakon o smrtnoj kazni za koji je kazala da predstavlja jasan oblik diskriminacije Palestinaca.

Fajon je naglasila da bi svi trebali biti jednako odgovorni za terorističke akte, ali da smrtna kazna nije rješenje.

- Sigurnost se ne može graditi na diskriminaciji, a pravda ne može postojati bez pravičnosti - poručila je Fajon putem naloga na društvenoj mreži X.

Reakcija je uslijedila nakon što je Knesset sinoć usvojio kontroverzni zakon koji bi omogućio smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike osuđene za terorizam.

Zakon je prošao drugo i treće čitanje sa 62 glasa za i 48 protiv, uz jedan suzdržani glas. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) glasao je za zakon.

Za Palestince osuđene u okviru ovog zakona, ograničava se mogućnost žalbe ili pomilovanja, dok bi osuđeni kojima se sudi unutar Izraela mogli dobiti kaznu doživotnog zatvora umjesto izvršenja smrtne kazne.