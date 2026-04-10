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ODRŽANO GLASANJE

Vođa slovenske desnice Stevanović je novi predsjednik parlamenta

Vođa krajnje desne stranke Resni.ca, Zoran Stevanović, izabran je za novog predsjednika slovenskog parlamenta na današnjem tajnom glasanju

Zoran Stevanović. Gorazd Kavčič/F.A.bobo/Pixsell

M. Až.

10.4.2026

Vođa krajnje desne stranke Resni.ca, Zoran Stevanović, izabran je za novog predsjednika slovenskog parlamenta na današnjem tajnom glasanju, u kojem ga je podržalo 48 zastupnika, dok je 29 bilo protiv.

Za izbor predsjednika parlamenta bila je potrebna većina svih zastupnika, odnosno najmanje 46 glasova, zbog čega se ovaj rezultat u političkim krugovima tumači i kao mogući signal formiranja nove parlamentarne većine.

Prema medijskim izvještajima, Stevanovića je podržala dosadašnja opozicija koju čine Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše i Nova Slovenija. Protiv njegovog izbora glasali su zastupnici dosadašnje vladajuće koalicije – Pokreta Sloboda, socijaldemokrati i poslanici Ljevice, koji smatraju da ovaj potez predstavlja uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Pokret Resni.ca je na izborima održanim 22. marta osvojio pet mandata i smatra se ključnim faktorom u formiranju buduće vlade. Na parlamentarnim izborima najviše mandata osvojio je Pokret Sloboda (29), dok je jedan mandat manje pripao SDS-u.

Ranije tokom dana održana je konstituirajuća sjednica 10. saziva Državnog zbora. Slovenski premijer u prethodnom mandatu i relativni pobjednik izbora Robert Golob održao je dva kruga postizbornih razgovora o formiranju nove vlade, ali bez konkretnih rezultata.

# SLOVENIJA
# RESNI.CA
# ZORAN STEVANOVIĆ
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