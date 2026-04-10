Vođa slovenske desnice Stevanović je novi predsjednik parlamenta

Vođa krajnje desne stranke Resni.ca, Zoran Stevanović, izabran je za novog predsjednika slovenskog parlamenta na današnjem tajnom glasanju, u kojem ga je podržalo 48 zastupnika, dok je 29 bilo protiv.

Za izbor predsjednika parlamenta bila je potrebna većina svih zastupnika, odnosno najmanje 46 glasova, zbog čega se ovaj rezultat u političkim krugovima tumači i kao mogući signal formiranja nove parlamentarne većine.

Prema medijskim izvještajima, Stevanovića je podržala dosadašnja opozicija koju čine Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše i Nova Slovenija. Protiv njegovog izbora glasali su zastupnici dosadašnje vladajuće koalicije – Pokreta Sloboda, socijaldemokrati i poslanici Ljevice, koji smatraju da ovaj potez predstavlja uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Pokret Resni.ca je na izborima održanim 22. marta osvojio pet mandata i smatra se ključnim faktorom u formiranju buduće vlade. Na parlamentarnim izborima najviše mandata osvojio je Pokret Sloboda (29), dok je jedan mandat manje pripao SDS-u.

Ranije tokom dana održana je konstituirajuća sjednica 10. saziva Državnog zbora. Slovenski premijer u prethodnom mandatu i relativni pobjednik izbora Robert Golob održao je dva kruga postizbornih razgovora o formiranju nove vlade, ali bez konkretnih rezultata.