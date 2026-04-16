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KRIMINALNA MREŽA

Hapšenja tresu balkanski podzemni svijet

U velikoj međunarodnoj akciji “Spektakular” u Crnoj Gori i Njemačkoj uhapšeno je više osoba osumnjičenih za šverc kokaina i kanabisa

Hapšenja tresu balkanski podzemni svijet. Risto Božović/Vijesti.me

I. Š.

16.4.2026

U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji protiv tzv. balkanskog kartela, u Crnoj Gori i Njemačkoj uhapšeno je više osoba osumnjičenih za organizovani šverc droge.

U Crnoj Gori slobode je lišen Svetislav Filipović, kojeg je Europol označio kao visokorizičnu metu i organizatora jedne ćelije kriminalne mreže. Pored njega, uhapšeni su i Boban Golubović, Enes Borančić, Petar Krsmanović, Emin Adžijusufović, Božo Vujsić i Pavle Pejić, dok se za dvojicom osumnjičenih i dalje traga.

Akcija je sprovedena uz podršku Europola i policijskih službi više evropskih država, uključujući Njemačku, Austriju, Holandiju i Španiju.

Istraga, koja je trajala od oktobra 2024. godine, obuhvatila je navodne aktivnosti krijumčarenja velikih količina kokaina, kanabisa i hašiša na relacijama Južna Amerika, Azija i Evropa.

Prema podacima istražnih organa, mreža je koristila pomorske i vazdušne rute, kao i kontejnere i druge prikrivene metode transporta droge.

Tokom operacije zaplijenjeno je oko 4,5 tone narkotika u više prethodnih akcija u različitim državama.

Iz Europola je saopšteno da je riječ o dobro organizovanoj transnacionalnoj mreži koja je imala logističke, finansijske i distributivne strukture u više zemalja.

Operacija pod kodnim nazivom “Spektakular” obuhvatila je koordinisane akcije u više država, a u njoj je učestvovalo više od 100 policijskih službenika.

Istraga se nastavlja, a dio osumnjičenih je u bjekstvu.

# HAPŠENJA
# CRNA GORA
# EUROPOL
# NJEMAČKA
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