Katnić ostaje u pritvoru, odbijeno jemstvo

Predsjednik Specijalnog vijeća, sudija Veljko Radovanović, odbio je prijedlog odbrane da se bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću ukine pritvor uz ponuđeno jemstvo.

Ovu informaciju potvrdila je samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici, Aida Vukmirović.

Vukmirović je dodala da se, po žalbi odbrane, predmet trenutno nalazi u Apelacionom sudu, gdje je u toku postupak odlučivanja.

"Vijesti" nezvanično saznaju da se ponuđeno jemstvo odnosi na nekretnine.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Katnića da je bio dio kriminalne grupe koju je, prema njihovim navodima, organizovao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović. Kao član te grupe navodi se i specijalni tužilac Saša Čađenović.

Tužilaštvo ih tereti da su zloupotrebljavali službeni položaj i djelovali u interesu kavačkog klana.

Katnić i Lazović uhapšeni su 14. aprila 2024. godine, nakon čega im je određen pritvor.