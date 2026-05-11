EU pokreće rad na pristupnom ugovoru s Crnom Gorom

Ad hoc radna grupa Evropske unije za pripremu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU-u počet će s radom ove sedmice, potvrđeno je u Briselu, a prvi sastanak mogao bi biti održan već u srijedu, javlja Radiotelevizija Crne Gore.

Početak rada

Početak rada grupe potvrdio je evropski povjerenik za proračun i administraciju Piotr Serafin.

Ambasadori država članica EU-a 22. aprila odobrili su osnivanje ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora s Crnom Gorom, što je ranije potvrđeno i iz kiparskog predsjedavanja Vijećem EU-a.

- Ambasadori Odbora stalnih predstavnika država članica EU (COREPER) odobrili su osnivanje ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora Crne Gore. Ciparsko predsjedništvo intenzivno je radilo kako bi grupa bila uspostavljena što prije, osobito s obzirom na opsežan tehnički posao koji prethodi samoj izradi ugovora - saopćio je glasnogovornik ciparskog predsjedavanja.

Dodao je kako Brisel smatra da je riječ o jasnom signalu da je pristupanje "nadohvat ruke" državama obuhvaćenima politikom proširenja.

Govoreći ranije o evropskom putu Crne Gore, ambasador EU-a u Podgorici Johan Satler (Sattler) ocijenio je da je zemlja ostvarila značajan napredak zatvaranjem 14 pregovaračkih poglavlja te istaknuo da se proces pristupanja nalazi u ključnoj fazi.

Širok konsenzus

Satler je naglasio da završnica pregovora zahtijeva širok društveni i politički konsenzus.

- Završna faza ovog procesa zahtijeva nacionalno jedinstvo oko važnih pitanja i svi moraju dati svoj doprinos - poručio je.

Pozvao je vlasti na dodatne napore u izgradnji kompromisa i suradnje s oporbom, ali i oporbu da nastavi aktivno podupirati evropske integracije.

- Vladajuća većina treba pružiti ruku drugoj strani političkog spektra u potrazi za kompromisom i širokom međustranačkom potporom, dok oporba treba biti spremna prihvatiti pruženu ruku i sudjelovati u izgradnji vlastitog političkog nasljeđa - rekao je Satler.

Istaknuo je i važnu ulogu građana, civilnog društva i medija u procesu evropskih integracija.

- Evropske reforme ne mogu ostvariti puni potencijal bez aktivnog sudjelovanja građana, civilnog društva i medija, koji su tijekom svih ovih godina bili važan i pouzdan oslonac evropskom putu Crne Gore - zaključio je Satler.