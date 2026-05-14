SAD odobrava novu vojnu pomoć Kosovu

Američki State Department obavijestio je Kongres SAD-a o prijedlogu izdavanja dozvole za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i vojnih usluga Kosovu, u vrijednosti od najmanje 14 milijuna dolara, prenosi Kosovo online.

Obavijest je Kongresu proslijedio Ured za zakonodavna pitanja State Departmenta, u skladu s člankom 36(c) Zakona o kontroli izvoza oružja, a dokument je upućen Odboru Senata za vanjske poslove.

U dokumentu nisu navedeni javni detalji o vrsti opreme i usluga koje bi bile obuhvaćene ovom dozvolom.

Članstvo u NATO

Najava o novom američkom naoružanju za Kosovo dolazi u trenutku kada pojedini američki kongresnici pozivaju Vašington da podrži članstvo Kosova u NATO.

Iz NATO-a su ranije poručili da svaki sljedeći korak u odnosima između Saveza i institucija u Prištini zahtijeva konsenzus svih članica vojnog saveza.

Ranije nabavke

Kosovo je i ranije nabavljalo vojnu opremu iz SAD-a.

U februaru 2025. godine Kosovo je dobilo dronove kupljene od SAD-a, dok su nekoliko mjeseci kasnije isporučena i oklopna vozila nabavljena u Americi.

Tijekom 2024. godine Kosovo je podnijelo zahtjev za kupnju 200 protuoklopnih raketa "Javelin".

Još 2018. godine na Kosovo su iz SAD-a stigla vojna vozila tipa "Humvee". Vlada Kosova je iste godine potpisala ugovor s američkom kompanijom AM General o nabavi 51 vozila tog tipa.

Dvije godine kasnije Kosovo je kupilo dodatna vojna vozila iz SAD-a, dok je 2021. godine američka vlada donirala Kosovu 55 vozila tipa ASV (Armored Security Vehicle).