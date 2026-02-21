Osmani se sastala s Rubiom: Kosovo i SAD čvrsto posvećeni miru i sigurnosti

Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, zahvalivši joj, kako je naveo, kao i narodu Kosova, na posvećenosti miru i stabilnosti kroz ulogu suosnivača Odbora za mir.

Rubio je u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, posebno istaknuo doprinos predsjednice Osmani Međunarodnoj stabilizacijskoj misiji u Gazi.

Osmani se također oglasila na društvenoj mreži i istakla da Kosovo i Sjedinjene Američke Države dijele zajedničku obavezu da štite mir i osiguraju sigurniju budućnost za generacije koje dolaze.

- Bila sam počašćena toplim prijemom u Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, gdje smo razgovarali o konkretnim koracima za jačanje našeg savezništva i unapređenje prioriteta od vitalnog značaja za naš narod - izjavila je Osmani.

Ona je naglasila da Kosovo, rame uz rame sa SAD-om, ostaje čvrsto u jačanju mira i sigurnosti, rješavanju zajedničkih globalnih izazova te napredovanju na nepovratnom putu ka evroatlantskoj integraciji.

Osmani boravi u posjeti SAD-u radi učešća na inauguralnom sastanku Odbora za mir.