Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VAŠINGTON

Osmani se sastala s Rubiom: Kosovo i SAD čvrsto posvećeni miru i sigurnosti

Predsjednica Kosova i američki državni sekretar istakli važnost jačanja savezništva i globalne stabilnosti

Osmani i Rubio. Anadolija

Anadolija

21.2.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, zahvalivši joj, kako je naveo, kao i narodu Kosova, na posvećenosti miru i stabilnosti kroz ulogu suosnivača Odbora za mir.

Rubio je u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, posebno istaknuo doprinos predsjednice Osmani Međunarodnoj stabilizacijskoj misiji u Gazi.

Osmani se također oglasila na društvenoj mreži i istakla da Kosovo i Sjedinjene Američke Države dijele zajedničku obavezu da štite mir i osiguraju sigurniju budućnost za generacije koje dolaze.

- Bila sam počašćena toplim prijemom u Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, gdje smo razgovarali o konkretnim koracima za jačanje našeg savezništva i unapređenje prioriteta od vitalnog značaja za naš narod - izjavila je Osmani.

Ona je naglasila da Kosovo, rame uz rame sa SAD-om, ostaje čvrsto u jačanju mira i sigurnosti, rješavanju zajedničkih globalnih izazova te napredovanju na nepovratnom putu ka evroatlantskoj integraciji.

Osmani boravi u posjeti SAD-u radi učešća na inauguralnom sastanku Odbora za mir.

# KOSOVO
# SAD
# VJOSA OSMANI
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.