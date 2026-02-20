Tramp ponovo izjavio da je zaustavio rat na Balkanu

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) održao je prvi sastanak novoformiranog Odbora za mir, tokom kojeg se ponovo osvrnuo na odnose između Kosova i Srbije. Još jednom je ustvrdio da je spriječio izbijanje rata između dvije zemlje.

Govoreći o, kako tvrdi, sukobima koje je riješio u proteklom periodu, Tramp je poručio da Kosovo i Srbija treba da nastave dijalog, a ukoliko u tome ne uspiju, "neka pozovu njega".

Potom je uslijedila neuobičajena situacija kada je zatražio od predstavnika obje strane da ustanu, iako Srbija nije imala svoje predstavnike na sjednici Odbora za mir. S druge strane, predsjednica Kosova Vjosa Osmani, poslušavši Trumpov poziv, ustala je sa svog mjesta gotovo kao u školskoj klupi.

- Jedan primjer su Kosovo i Srbija. Ja sam to napravio. Možete li ustati, ako ste ovdje? Samo ustanite na trenutak. Kosovo, Srbija, ustanite! Hvala vam puno! Cijenimo to! Odlično, i slažete se. A kad se ne slažete, nazovite me i riješit ćemo to, zar ne? Riješit ćemo - rekao je Tramp prisutnima.

Ranije izjave

Ovo nije prvi put da Tramp iznosi tvrdnje kako je zaustavio oružani sukob između Srbije i Kosova. Prvi put je o tome govorio u julu prošle godine, tokom konferencije za medije sa generalnim sekretarom NATO-a, kada je izjavio da je "spriječio planirani rat", navodeći da je to postigao pregovorima i trgovinskim pritiscima.

Slične tvrdnje ponovio je i u augustu prošle godine, kada je najavljivao sporazum između Azerbejdžana i Armenije.

- Srbija i Kosovo, morali smo zaustaviti nešto što je tek trebalo početi. Nije nam se to nimalo svidjelo i spasili smo mnogo života - kazao je tada Tramp.

U septembru prošle godine iste navode iznio je i tokom 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, poručivši da je sramota što takve stvari mora raditi on, a ne UN. Svoju retoriku ponovio je i 21. januara ove godine.