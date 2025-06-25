Tramp: "Zaustavili smo sukob Srbije i Kosova, Srbija je htjela krenuti"

Američki predsjednik Donald Tramp učestvovao je danas na historijskom samitu NATO-a u Hagu, na kojem su članice Saveza potvrdile plan povećanja izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a do 2035. godine.
Na konferenciji za novinare nakon samita, novinar austrijske nacionalne televizije započeo je pitanje riječima: "Jednom ste izjavili da biste zaustavili rat u Ukrajini u 24 sata. Kasnije ste naveli da ste to rekli sarkastično.“
Rat u Ukrajini
Tramp ga je prekinuo: "Naravno da je to bilo sarkastično." Novinar je potom nastavio: "Sada ste predsjednik već pet mjeseci i pet dana. Zašto niste mogli zaustaviti rat u Ukrajini?"
- Zato što je to teže nego što ljudi mogu zamisliti. Bilo je teže s predsjednikom Vladimirom Putinom. Iskreno, imao sam neke probleme sa Zelenskim, možda ste o tome čitali. I teže je nego s drugim ratovima - odgovorio je Tramp.
- Pogledajte, upravo smo za 12 dana završili rat koji se pripremao 30 godina. Zaustavili smo i sukob Ruande i Konga. Dolaze da potpišu dokumente, osnovne dokumente smo već potpisali. Mislim da dolaze u Bijelu kuću u petak. Zaustavili smo... Srbija je htjela krenuti.. - kazao je Tramp, misleći na sukob između Kosova i Srbije.
"Zaustavili smo nuklearni rat"
- Ali možda najvažnije od svega – Indija i Pakistan. Tu nije bilo pitanje hoće li jednog dana imati nuklearno oružje, kao što je slučaj s Bliskim istokom, Izraelom i Iranom. Oni već imaju nuklearno oružje.
To sam riješio telefonskim pozivima o trgovini. Rekao sam: "Gledajte, ako ćete se boriti…" Situacija je postajala vrlo loša, znate koliko je težak bio posljednji napad. ‘Ako ćete se boriti, nećemo potpisati trgovinski sporazum.’ Oni su rekli da sporazum mora biti potpisan. Odgovorio sam da neće biti nikakvog sporazuma.
General iz Pakistana, vrlo impresivan čovjek, bio je prošle sedmice u mom uredu. Premijer Modi mi je veliki prijatelj, veliki gospodin. Uspio sam ih urazumiti, rekao sam im: "Nema trgovinskog sporazuma ako ćete se boriti." I znate šta? Pristali su. Zaustavili smo nuklearni rat - izjavio je Tramp.