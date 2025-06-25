Tramp: "Zaustavili smo sukob Srbije i Kosova, Srbija je htjela krenuti"

Američki predsjednik Donald Tramp učestvovao je danas na historijskom samitu NATO-a u Hagu, na kojem su članice Saveza potvrdile plan povećanja izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a do 2035. godine.

Na konferenciji za novinare nakon samita, novinar austrijske nacionalne televizije započeo je pitanje riječima: "Jednom ste izjavili da biste zaustavili rat u Ukrajini u 24 sata. Kasnije ste naveli da ste to rekli sarkastično.“

Rat u Ukrajini

Tramp ga je prekinuo: "Naravno da je to bilo sarkastično." Novinar je potom nastavio: "Sada ste predsjednik već pet mjeseci i pet dana. Zašto niste mogli zaustaviti rat u Ukrajini?"

- Zato što je to teže nego što ljudi mogu zamisliti. Bilo je teže s predsjednikom Vladimirom Putinom. Iskreno, imao sam neke probleme sa Zelenskim, možda ste o tome čitali. I teže je nego s drugim ratovima - odgovorio je Tramp.