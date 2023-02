Glumica Danijela Štajnfeld dobija strašne poruke nakon ispovijesti o silovanju: "Ološe, izmislila si"

View this post on Instagram

Evo zašto je mnogima teško da progovore. Meni nije teško da govorim za sve one koje ove reakcije ne mogu da podnesu, jer sam ja zacelila svoje rane. Govorim u nadi da će moj glas doneti razumevanje da ne treba kinjiti i osuđavati žrtve #zacelime @holdmerightfilm