Uhapšeni maloljetnik u Zagrebu je dio radikalne desničarske grupe

Nekoliko policijskih vozila i u nedjelju je do poslijepodnevnih sati osiguravalo prostorije HDZ-a Hrvatske na Trgu žrtava fašizma, i to zato što je jedna grupa demonstranata ostala preko noći i dobar dio dana na tom području, piše Jutarnji list.

Riječ je o dvadesetak osoba koje su prvobitno prijetile da će ostati ondje do daljnjeg, ali su se tokom dana ipak predomislili. Kako saznaje Jutarnji, riječ je o grupi demonstranata čiji je pripadnik i 17-godišnjak kod kojeg je policija u subotu pronašla dva Molotovljeva koktela, nož i improvizirano hladno oružje pogodno za napad, kako ga je opisala policija.

Riječ je o improviziranoj napravi koju je maloljetnik sastavio od nekoliko velikih čavala, koja se mogla iskoristiti za nanošenje teških tjelesnih povreda. Iako se prvobitno posumnjalo da ta naprava sadrži i eksploziv, policija je utvrdila da se ne radi o eksplozivnom sredstvu. Uhapšeni maloljetnik policiji će tek morati objasniti zašto je na protestni skup otišao s dva Molotovljeva koktela, nožem i improviziranom napravom s čavlima.

Prema dostupnim informacijama, policija je u nedjelju pregledala i stan u kojem on živi, a u konačnici bi mogao biti osumnjičen za napad na službenu osobu te posjedovanje nelegalnog oružja. Prema našim informacijama, uhapšeni maloljetnik je rođen u Zagrebu, a živio je u porodici u kojoj je često zabilježeno porodično nasilje. Do sada je već jednom bio uhapšen pod sumnjom za poticanje na terorizam putem društvenih mreža. No, brzo je pušten bez podizanja optužnice.