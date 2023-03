Abazović: Svi navijamo da jesen bude kišovita, inače ćemo se naći u problemima

Izgradnja energetskih objekat

Istakao je da treba koristiti vodene potencijale, ali smatra da to ne treba da se čini na Komarnici.

Vladavina prava

- Devastiranje životne sredine je posljedica nepostojanja vladavine prava. Tako da smo se mi odlučili da postavimo dobre temelje Crne Gore u smislu da razvijamo sistem vladavine prava i tu su rezultati vidljivi i ostaje još posla, a kao plod razvoja te komponente prvo će doći do zaštite živortne sredine, prirodnih dobara, a nakon toga će se stvoriti dobra osnova na kojoj će se graditi ekološka Crna Gora - poručio je premijer i lider GP URA.

Promocija ponuda

- Mislim da je senzibilitet za ekologiju veći godinu ili dvije unazad i da se i građani i NVO mnogo više interesuju za ekologiju. To treba pretvoriti u djela - kazao je on.

Prema njegovim riječima, zadovoljan je radom Ministarstva ekologije i prostornog planiranja.

- Ostvarena je zaštita brda Gorica, gornjeg toka Ćehotine, radilo se i na sanaciji deponija u Baru i Mojkovcu, zaštiti Valdanosa, Solane. To su sve obaveze iz poglavlja 27. ali građani moraju da znaju da je to najskuplje poglavlje, skuplje i od 23. i 24. jer mi moramo da uložimo ogroman novac - kazao je on.

Ipak dodaje da se ne mogu svi ti problemi riješiti u kratkom periodu.

- Velike smo simpatije dobili time što smo uspjeli da dobijemo “zelenog premijer”. To su signali da se svijest građan mijenja. Ja očekujem da sve aktivnosti budu usmjerene na to da se svijest u toj oblasti mijenja - poručio da premijer.

Kada je riječ o turizmu, navodi da je sve više onih koji traže zeleno okruženje i čistu prirodu.

- To je ono što se traži - naveo je Abazović i dodao da će Crna Gora više raditi upravo na promociji tih ponuda.