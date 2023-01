Boro Kontić o proslavi neustavnog 9. januara: "Državni praznik" u RS, koji obrni-okreni implicira četništvo

Apsolutna novost u postdejtonskoj BiH

Inicijativa pokrenuta prošle godine

Proslava neustavnog 9. januara

Na Balkanu sve kad-tad sklizne u karikaturu. Te je tako prošla i jedna priča o "procesu pomirenje u Bosni i Hercegovini". Sastajali se "pomiritelji", ratni veterani, godinama na neutralnim terenima. Dogovarali i ugovarali zajedničke akcije. A onda se desilo da je sarajevska delegacija vraćajući se odnekud nenajavljeno svratila (Sarajlije bi rekle "bahnula") do pregovarača iz drugog entiteta. I ugledali spomenik, ne baš Draži Mihailoviću, ali…tu negdje. "Pa šta je ovo ?" upitali nenajavljeni gosti. Domaćini im odgovorili: "Nismo znali da ćete nam ikad navratiti".

No, da se mi vratimo onoj trojici i njihovih pet mjeseci zatvora. Postignu li promjene ravne onima koje novorođenče postigne nakon pet mjeseci, biće to apsolutna postdejtonovska novina! Za sada je izvjesno tek to da svojim prisustvom neće doprinositi 9-tom januaru. Mislim na dan koji se u RS neustavno, a uporno, slavi kao "državni praznik" a koji obrni-okreni implicira četništvo. Iz Banje Luke 2022, proslava se, po zvaničnoj najavi, seli u Istočno Sarajevo 2023 (sanja li to, priželjkuje li to neko i Grbavicu 2024?!). Kao muzička zvijezda događaja najavljuje se notorna Svetlana Ražnatović-Ceca. Na regionalnu muzičku scenu ušla je 1989. s pjesmuljkom Cvetak zanovetak. U njemu je stih: "Neka bude šta će biti, ja se neću promeniti". Pa, hajde da vidimo! Hoće li se išta "promeniti"? Makar na minornom uzorku ona tri đuturuma-Ravnogoraca kojima predstoji 5 mjeseci zatvora.