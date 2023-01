Jedan od najkompleksnijih poduhvata u Hrvatskoj: Privodi se kraju izgradnja mosta koji povezuje dva brda

Uskoro bi trebao biti spojen most iznad rijeke Cetine u Omišu, koji spaja dva brda. Riječ je o jednom od najkompliciranijih zahvata u Hrvatskoj, piše Index.hr.

Most se nalazi na nadmorskoj visini od 70 metara, iznad kanjona rijeke Cetine. Most je dio omiške zaobilaznice, ceste koja se stanovništvu obećava već decenijama kao rješenje problema ogromnih gužvi između Omiša i Splita u ljetnim mjesecima. Inače, most povezuje dva tunela - Omiš i Komorjak, a dugačak je 152 metra. Za spojiti cijeli most nedostaje još jedna sekcija, koja bi uskoro trebala biti dodana.

Ono što odmah upada u oči je različita visina lijevog i desnog dijela mosta. Jedan dio je vidno viši od drugog, i to nije optička varka. Kako uvjeravaju iz Hrvatskih cesta, to je normalno i planirano te bi uskoro obje strane trebale biti izjednačene.

- Istina je kako trenutno izvedeni dijelovi mostova nisu na istoj visini. Naime, zbog promjenljive visine poprečnog presjeka mosta prilikom svakog potiskivanja konstrukcija se pomiče i visinski. Nakon posljednjeg potiskivanja obje strane će biti na istoj visini, tako da će se moći međusobno spojiti i cijela konstrukcija konačno fiksirati na ležajeve - objasnili su iz HC-a za Slobodnu Dalmaciju prije nekoliko dana.