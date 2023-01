Vučić: Mora biti formirana Zajednica srpskih općina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sada potpuno jasno da Zajednica srpskih općina mora da bude formirana.

Vučić je naveo kako ne zna kako Priština misli da formira ZSO u skladu sa odlukom njihovog ustavnog suda, kao i da insistiranje na usaglašenosti tog pitanja sa ustavom Kosova obesmišljava razgovore.

- Kada insistirate na tome da nešto mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, onda se postavlja pitanje što smo uopće pregovarali i o čemu smo mi uopće pregovarali.

Pregovore smo vodili upravo zato što znamo da to nije uopšte moguće postići u skladu sa pravnim aktima i zakonodavstvom jedne, druge ili treće strane - kazao je Vučić.

Sastanak sa Cholletom

Srbijanski predsjednik je dodao kako je savjetniku američkog Stejt departmenta Dereku Cholletu prenio da mu nije jasno kako Priština misli da na tim principima osnuje ZSO.

On je rekao i da je zahvalan američkoj delegaciji koja je prilikom posjete Prištini insistirala na sprovođenju dogovorenih sporazuma.

- Ukazali smo na ono što smo odgovorili o tome u našem non pejperu, na to koje su nam crvene linije. Govorili smo i o ZSO. Očekujemo i zahvaljujemo se za to što je delegacija SAD insistirala na sprovođenju sporazuma, a 20. nas očekuje veliki sastanak sa Lajčakom. Vidjet ćemo kako to izgleda - istakao je Vučić.

Kampanje protiv njega

Predsjednik Srbije je izjavio da su sve kampanje protiv njega i njegove porodice u stvari izraz "gole mržnje bez argumentacije".

On je novinarima u Palati Srbija povodom brojnih napisa u medijima o njegovom sinu Danilu, rekao da se na početku tih kampanja pitao o čemu se radi, a da sada razumije to u potpunosti.

- Prvo su rekli da sam Staljin, pa Kim Džong Un koji drži govore i sprema se na ne znam šta. Onda je ustanovljeno da je sve to notorna laž.

Onda su našli to što je Danilo otišao u RS, onda su vidjeli da je mnogo ljudi iz obezbjeđenja išlo, pa sam morao da pokazujem papire koliko troši moja porodica koliko Tadićeva.

Tada je Tadić rekao da obezbjeđenje samo odlučuje koliko ljudi ide, a do tada je šutio kao zalive - izjavio je Vučić, prenosi Tanjug.