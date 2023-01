Završena istraga o misterioznom nestanku jahte Irina VU: Policija objavila što su otkrili

Hrvatska policija završila je istragu o nestanku jahte "Irina VU". Riječ je o jahti u vlasništvu bivše supruge ruskog oligarha Ališera Usmanova, bliskog prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Jahta je bila pod sankcijama, a onda je naprosto nestala iz luke u Betini. Posebno je zanimljivo da niko od nadležnih mjesecima nije primjetio da jahte nema. Jahta je isplovila u oktobru, a sve je otkriveno tek u januaru.

Policija je sad objavila rezultat kriminalističkog istraživanja.

Organizirao i angažirao posadu

- Policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo opisano u članku 15. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni 58-godišnjak u svojstvu kapetana, unatoč uručenoj Obavijesti o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, organizirao i angažirao posadu koju su činili drugoosumnjičeni 35-godišnjak (također kapetan), trećeosumnjičeni 50-godišnjak i četvrtoosumnjičena 34-godišnjakinja te dvoje članova posade koji nisu imali saznanja o međunarodnoj mjeri ograničavanja - piše u izvještaju policije.

Ova posada je u oktobru 2022. godine isplovila jahtom „IRINA VU“ sa zastavom Republike Hrvatske izvan teritorijalnog mora RH, iako je predmetna jahta bila obuhvaćena međunarodnom mjerom ograničavanja raspolaganja imovinom po kojoj nije smjela isploviti iz Brodogradilišta i marine Betina na Murteru gdje je bila čuvana.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su četvero osumnjičenih predali pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok su kaznenu prijavu protiv njih podnijeli Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku - piše policija.

Podsjetimo, luksuzna jahta Irina VU, u vlasništvu bivše supruge ruskog oligarha Ališera Usmanova, bliskog prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina, bila je pod sankcijama EU, SAD i Velike Britanije te je imala zabranu isplovljavanja, prenosi Index.hr.



Bila je usidrena u Betini na Murteru, a prema podacima s internetske stranice, iz betinske marine isplovila je 6. oktobra u 10:14 sati, a 9. oktobra oko 12 sati bila je u turskoj luci Didim. Kako bi jahta izašla iz hrvatskih teritorijalnih voda, morala je u Dubrovniku proći policijsku i graničnu kontrolu te kontrolu Lučke kapetanije.

Međunarodna potjernica

Kako su pisali mediji, na njeno mjestu u Betini uplovila je druga, gotovo identična jahta. Uglavnom, za njom je izdana međunarodna potjernica, a DORH, SOA i međunarodne agencije istražuju kako je jahta završila u Turskoj usprkos tome što je bila pod blokadom.

Resorni ministar Oleg Butković nakon ovog otkrića smijenio je tri osobe.



- Da je sve učinjeno kako treba, do ovoga ne bi došlo, stoga ja kao ministar preuzimam svu odgovornost. Zbog toga sam donio odluku o razrješenju načelnika sektora za sigurnost plovidbe koji je direktno bio odgovoran javiti lučkim kapetanijama, kao i lučkog kapetana u Šibeniku te voditelja ispostave u Betini. Ti ljudi sigurno to nisu namjerno učinili, ovo je pogreška koja im se dogodila i u tom smislu vjerujem da se to više neće dogoditi jer su sada poduzete mjere što se tiče nadzora tih jahti - rekao je ministar.