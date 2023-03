Sumnja se da je ovo uzrok požara u Novom Pazaru u kojem je poginulo četvero djece

Prema nezvaničnim informacijama, do požara je najvjerovatnije došlo usred nemara, jer su se roditelji grijajali na termo peć i grijalice.

Teška tragedija pogodila je jutros Novi Pazar. U požaru koji se desio jutros oko 7 sati u novopazarskom naselju Jalija, izgorio je stan u jednoj stambenoj zgradi, a u požaru je stradalo četvero djece, starosti od šest mjeseci do pet godina.

Jedan od rođaka, rekao je za Novu.rs da se majka brinula o četvero male djece i da je vjerovatno ostavila stvari na neki uređaj za grijanje i da je tako došlo do požara.

- Tu je četvero male djece, znate i sami kako to ide, stvari se ostavljaju da se suše, vjerovatno se neka stvar zapalila i tako došlo do požara. Sestra mi je udata za Egipćanina, ona je bila domaćica, do je zet radio, jutros su oboje bili tu, ali sudbina je tako htjela da odnese živote njihove djece, a i njihovi životi su dovedeni u pitanje - rekao je jedan od rođaka.