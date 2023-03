Vučić: Ne pada mi na pamet da potpisujem kapitulaciju Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi.

Vučić će govoriti o svim aktuelnim temama koje se tiču svih problema sa kojima se Srbija suočava. Vučić će govoriti o pregovorima sa Prištinom koji su zakazani za 18. mart u Ohridu, ali i o formiranju Pokreta za odbranu države.

Formiranje ZSO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je Miroslav Lajčak bio u Prištini i da je tamo teško neki napredak napravljen.

- Gotovo sam siguran da je Kurti odlučan da ne formira ZSO, a da mu je to lako pokazuje o odluka ukidanju viznog režima za Kosovo. Trenutak u kome se to dešava pokazuje da je to ohrabrivanje Kurtija da nastavi sa neispunjavanjem obaveza - rekao je Vučić i dodao da će sljedeće sedmice Lajčak biti dva dana u Beogradu i da će zajedno probati da nađu neko rješenje.

Nemamo ni 10 metara prolaza, kako kaže, a da NATO nije oko nas.

Kapitulacija Srbije

- Ne možemo ni vojnu opremu da provučemo koju smo kupili - rekao je Vučić.

- Mi smo spremni da razgovaramo, Srbija je fer i iskrena i ne igra nikakve igre. Ono što smo u prethodnih 15 dana uradili je veoma važno za našu zemlju. Dobili smo 150 miliona eura od Evropske komisije za energetski sektor.

Ne pada mi na pamet da potpisujem kapitulaciju Srbije, ali moramo da znamo kakve su okolnosti. Neće biti kapitulacije i predaje. Nedvosmisleno sam im stavio do znanja da se Srbija neće saglasiti oko ulaska Kosova u UN i neće ga ni na koji način priznati - naglasio je Vučić.

On je dodao da ne brine za sebe već da brine za budućnost.

Vučić je najavio dvocifreno povećanje penzija prije kraja godine.

- To neće biti 10 posto, bit će penzioneri vrlo zadovoljni.

"Najgore kukavice"

Vučić je ocijenio kao "apsurd najavljeni skup desno orijentisanih stranaka za 17. mart, na dan kada se dogodio pogrom srpskog naroda na Kosovu".

- Još kad kažu ovi ekstremisti držat ćemo neki miting 17. marta na dan pogroma srpskog naroda i nije ih stid da kažu da će da drže 17. marta kada su oni šutali i kada su se kao najgore kukavice odnosili prema svom narodu - rekao je Vučić.

Kako je rekao, "dok su nam ubijali ljude, palili crkve, oni su sedjeli i šutali po svojim kabinetima".

- Sad će baš na taj dan da gaze srpsku vlast koja to nije dozvolila. Ali šta da radite, apsurda ne možete da se nagledate - primijetio je Vučić.

Na pitanje o tumačenju iz Mape puta da se Priština obavezuje da ne može da konkuriše u UN bez izričite saglasnosti svih stalnih članica, Vučić je rekao da to zavisi od Srbije i da unaprijed kaže da Srbija to nikada neće učiniti.

- To zavisi od Srbije. Da budemo sasvim fer, da li vjerujete da će bilo koja članica Vijeća sigurnosti, ukoliko Srbija kaže da je saglasna sa ulaskom Kosova u UN, neka članica da kaže ne. Neće nijedna. Ali Srbija to neće da kaže, neće to da kažu ni Rusija ni Kina, nego će da prate Srbiju i zato kažem unaprijed da Srbija to neće da učini - poručio je Vučić.

"To su besmislice"

Kako je dodao, to su besmislice, kao što su besmislice kad kažu da je danas drugačija situacija jer je danas 27 država povuklo priznanje.

- Stvarno? Pa jel to Vučić uradio ili vi? Koliko je država povuklo priznanje između 2008. i 2012. kad su upravljali DSS, Boško Obradović i ostali. Samo su priznavali, a otpriznalo je nula država - rekao je Vučić.

Primijetio je da te stranke koje govore o otpriznavanju Kosova se kite onim što je sadašnja vlast uradila.

- To vam je kao i ta logika o tome da se vrate pregovori u UN. Pa kako da se vrate u UN, kad ste molili da se pregovori vrate u Brisel? - upitao je Vučić.