Vučić priznao: Evropski prijedlog je de facto priznanje Kosova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras na nacionalnoj televiziji (RTS) u povodu evropskog plana za Kosovo, s kojim se jučer načelno usaglasio u Briselu, nakon što ga je opozicija, posebno desna, dočekala na nož pripisujući mu izdaju nacionalnih i državnih interesa.

Salva primjedbi

Vučić se poslije sastanka s premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Briselu našao pod salvom primjedbi poput one da bi potpisivanje sporazuma značilo "da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u UN-u, odnosno praktičnom uspostavljanju nezavisnosti Kosova", do najava skupova i nacionalnog okupljanja na ulicama kao odgovor na namjeru da "za Zajednicu srpskih općina predaju cijelu državu Srbiju".

"Nije bilo pregovora, rekli su uzmite ili stavite"

Vučić je rekao da je jučer održan tek jedan razgovor i najavio da će ih biti još. "Bio je jedan razgovor, nismo se dogovorili, nastavit ćemo", rekao je Vučić u emisiji Takovska 10 na RTS-u.

On je naveo da je francusko-njemački plan u međuvremenu, kako je kazao, postao evropski prijedlog.

- Taj plan Europske unije je došao kao ideja Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) i Olafa Šolca (Scholz), donijeli su papir. Nikog nisu pitali, nije bilo uopće mogućnosti za pregovore, rekli su uzmite ili ostavite - rekao je on.

On je naveo i da je upozoren o posljedicama neprihvatanja prijedloga, među kojima su zaustavljanje europskih integracija i direktno povlačenje investicija.

- Zemlja bi ostala izolirana - upozorio je Vučić. Dodao je da je Srbija predala "oštar i temeljit odgovor -

- Oni su se vratili s kozmetičkim izmjenama - rekao je.

"Ja nemam šta kriti"

- Bilo je ili da ostanemo u razgovorima ili da sve napustimo i završimo kao devedesetih uz potpunu ekonomsku propast, rekao sam da je Srbija spremna raditi na implementaciji mnogih stvari iz plana - rekao je Vučić.

Kaže da su srpski mediji objavljivali dijelove europskog prijedloga.

- Ja kažem da nemam što kriti, ovo nam je postavljeno: Ili hoćete ili nećete. Boreljova izjava je vrlo neodređena, ja sam govorio o konceptu ili okviru. Spremni smo razgovarati o svim temama, i to bi dovelo do normalizacije - rekao je Vučić.

Vučić se žali da ga sabotiraju i izdaju. "Evo, ja hoću lagati i varati sve za zapadu. Zašto me izdajete? Zašto to radite?", rekao je Vučić.

"Nema šanse da pristanu na promjene sporazuma"

Prihvatanje ovakvog sporazuma bi značilo da Kosovo može ući u UN, rekao je. "Zato ga nisam potpisao", rekao je. Kaže i da nema šanse da EU pristane na promjene sporazuma.

Vučić se žali da je on dežurni krivac za sve i da ga zbog Kosova napadaju i oni koji nikad nisu bili nacionalisti.

- Radim i dalje, ali i dalje me napadaju oni koje sam ranije spominjao. Žele da kažem sve što planiramo i radimo - rekao je Vučić.

"Bar neko vrijeme nema opasnosti od sankcija"

- Ja neću učestvovati u implementaciji nekih stvari. Rekao sam to u lice Makronu i Šolcu. Ja dok sam predsjednik neću potpisati priznanje Kosova i primanje Kosova u UN. A nakon mene, gledajte što ćete - rekao je.

- Bar neko vrijeme ne postoji opasnost od sankcija, pritisaka će biti. Niko neće pustiti da pregovori traju u nedogled, ali do sada su trajali u nedogled - rekao je Vučić.

- U ovom prijedlogu ne piše 'nezavisno Kosovo', ali suštinski je to de facto priznanje -rekao je Vučić.

- Mi moramo razmišljati o sebi, o svojoj budućnosti - rekao je Vučić i dodao da očekuje da Kosovo neće u skorije vrijeme formirati Zajednicu srpskih općina.

"Jednom kad to budu napravili, onda ćemo razgovarati o teškim temama", rekao je Vučić. Rekao je da to može biti za mjesec, dva ili nekad kasnije.

"Rekli su: Ovo morate uraditi ili ćete izgubiti sve"

- Rekli su nam: 'Mi imamo rat u Europi, moramo uraditi to i to, vi ste dio toga. Ovo morate uraditi ili ćete izgubiti sve'. Mi smo se do sada provukli kroz iglene uši. Oni su se u sedam dana povukli s tržišta koje je koliko puta veće od srpskog - rekao je Vučić.

- Neka narod bira one koji su kockari, ja nisam kockar - rekao je.

Vučić kaže da će uskoro biti objavljeno da je prosječna plaća u Srbiji oko 750 eura, što je najviše u regiji.

- Nema tu razgovora. Oni meni kažu da uskladimo vanjsku politiku s EU. Ja kažem: Razumio sam", rekao je Vučić o sankcijama. "Kasnije oni pišu Vučić ne sluša. Svi financijski investitori žele ulagati u Srbiju, ali ne mogu jer nismo uveli sankcije - rekao je Vučić.

Vučić je obećao povećanje mirovina, isplate majkama koje imaju djecu mlađu od 16 godina, veće subvencije za poljoprivrednike, nove infrastrukturne projekte...