Vučić: Ne mogu se zakleti da nećemo uvesti sankcije Rusiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć u opsežnom intervjuu za TV Happy rekao je kako ne može obećati da u budućnosti neće uvoditi sankcije protiv Rusije.

- Ne mogu se zakleti da to nećemo učiniti, i ne mogu obećati jer bi to bilo neodgovorno, ali naš je stav toliko čvrst da to do sada nismo morali učiniti - poručio je Vučić.