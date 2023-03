Draginja Vuksanović-Stanković za "Avaz": RS nikad neće biti država

Ove nedjelje, 19. marta, u susjednoj Crnoj Gori bit će održani predsjednički izbori, a Draginja Vuksanović-Stanković, zastupnica Socijaldemokratske partije (SDP) Crne Gore, jedna je od kandidatkinja, naspram još šestorice muškaraca.



Sigurna pobjeda

- Očekujem sigurnu pobjedu na predsjedničkim izborima, jer smatram da sam autentična predstavnica građanske, evropske, multietničke i pro-NATO Crne Gore, koja se 30 godina upravo borila da sačuva sve te vrijednosti, za koje se zalagala moja politička partija i, naravno, sve vrijeme ja kroz svoje političko djelovanje. Očekujem podršku svih onih građana koji su iskrene patriote i koji Crnu Goru nose u srcu, jer će dobiti predsjednicu Crne Gore koja će sva stati u zaštitu Crne Gore, njenih stanovnika i vrijednosti - kazala je Vuksanović-Stanković za „Dnevni avaz“.

Želi osigurati mir svojim građanima, kao i stabilnost države, uz obavezno jačanje savezništva s NATO partnerima.

- To je veoma važno, pogotovo u smislu konteksta u vezi s izbijanjem rata u Evropi povodom ruske agresije na Ukrajinu. Planiram da radim sve što je do mene u afirmaciji vladavine prava, kako bismo što prije imali zakonska rješenja koja će na pravno relevantan način, kroz poštovanje principa legaliteta i legitimiteta, implementirati naše pozitivno pravo, uz konsultacije naših evropskih partnera. Kako to predsjednica države može da radi? Tako što će da pozove sve nadležne organe i sve one koji učestvuju u političkom životu Crne Gore da se radi na jačanju vladavine prava zbog ubrzanih evropskih integracija - istaknula je Vuksanović-Stanković.

Naglasila je da su potrebe običnih građana važne, a što političari često, usljed opčinjenosti vlastitom veličinom, zaboravljaju.

- Smatram da ću, kroz afirmaciju vrlo važnih pitanja, jačanja položaja žena u politici, pitanja povoljnijeg položaja osoba s invaliditetom, zaustavljanja nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja, pitanja boljeg života penzionera Crne Gore, raditi na rješavanju potreba građana, jer smatram da predsjednik države mora da vodi jednaku brigu o svim građanima - kazala je Vuksanović-Stanković.

Idem dalje

Dobila je i mnoge prijetnje, što je, kaže, nije uplašilo.

- Da, izložena sam konstantnim prijetnjama, i to prizemnošću, različitim seksističkim i mizoginim napadima, s ciljem da se zaustavim u svom daljnjem političkom djelovanju ili obeshrabrim u tome. Međutim, ja poručujem svim ženama i svim djevojkama koje žele da se bave politikom da ih ovakve stvari ne obeshrabruju jer ja i dalje stojim čvrsto u odbrani svih ključnih vrijednosti. Ja se na to ne osvrćem i idem dalje, politički djelujem u interesu građana i svoje jedine države Crne Gore – naglasila je Vuksanović-Stanković.

Ona je jedna od onih koji su uvijek jasno i glasno govorili o genocidu u Srebrenici, bila je protiv svakog negiranja ovog užasnog zločina.

- Samo govorim istinu. Kao što se Crna Gora u posljednje dvije i po godine suočava s kleronacionalizmom, velikom državnom pomahnitalom politikom koja se provodi pod zvaničnim Beogradom, tu je i Dodik (Milorad, op. a.) i sve ostale snage koje su retrogradne i koje žele da nas vrate na politiku 90-ih. Ono što je sigurno jeste to da i u BiH imate problem koji dolazi upravo od rukovodstva RS, koja na sve načine želi da zvecka upozorenjima kako će se RS separatisati. Ono što sam u više navrata ponovila pa i sada - RS nikada neće biti država, to neka im bude jasno. U punom političkom djelovanju podržavam isključivo suverenitet i teritorijalni integritet BiH, kao jedinstvene države – zaključila je Vuksanović-Stanković.





Posebne emocije prema BiH

Prije nekoliko dana posjetila je BiH te se u Sarajevu sastala s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, gradonačelnicom glavnog grada Benjaminom Karić, te šefom poslaničkog kluba SDP-a u Državnom parlamentu Sašom Magazinovićem.

- Imam posebne emocije prema BiH, zato što doživljavam narod BiH kao vrlo dobronamjeran, pun humora, pozitivne energije, i u tom cilju smatram da je vrlo važno graditi dobrosusjedske odnose s našom susjednom i prijateljskom BiH. Moja posjeta završena je zaista uspješno i velika hvala svima u BiH. Hvala Sarajevu što pruža podršku mojoj kandidaturi i političkom djelovanju. Djelovanje i prijateljske odnose prema BiH u više navrata sam dokazala i, bila predsjednica ili ne, nastavit ću i dalje da se borim za intenzivnije, jače, bolje i prijateljske odnose između dvije države - istaknula je Vuksanović-Stanković.