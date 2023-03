Vučić: U Evropi će doći do promjene političke mape, odrazit će se i na Srbiju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je očekivao rat u Ukrajini, da je to razumio prije samog početka, ali i da je gotovo nemoguće da ta zemlja pobijedi u ovom sukobu. Zbog toga, istakao je, počet će vjerovatno hitni pregovori za članstvo EU, a to će izazvati promjene političke mape koja će uticati i na Srbiju.

Vučić je, gostujući na TV Pink, govorio o izjavi Kristijana Veršolca, koji je rekao da je od predsjednika Srbije dva mjeseca prije početka sukoba saznao da će početi rat u Ukrajini.

- Ruski predsjednik pri posljednjem našem susretu nije govorio o Ukrajini mnogo, razumio sam šta slijedi - kazao je Vučić.

- Nije to neka velika tajna, mogli ste da pogledate u arhivi moje izjave od 25. novembra, kada sam bio u Sočiju kod Vladimira Putina. Ja sam tada rekao da očekujem da nam se priprema mnogo toga teškog u svijetu. Ne zato što mi je Putin bilo šta slično rekao, ja njega dovoljno dobro poznajem. I ja sam razumio šta će se desiti u Ukrajini - kaže predsjednik Srbije, i dodaje da je Putin ranije uvijek govorio mnogo o Ukrajini, a na tom sastanku nije pričao ni tri minuta.

Promjene neminovne

On je istakao da su promjene u Evropi neminovne.

- Mislim da već u junu mora da uslijedi veliki zamah Ukrajine prema svom evropskom putu, pošto neće lako pobijediti u vojnom smislu, mislim da će biti hitnih pregovora - naveo je on.

Prema njegovim riječima, u Evropi slijede promijene političke mape, što će uticati i na Srbiju. Odnosno, mijenjat će se dinamika našeg odnosa sa Evropom.

Dodao je da počinje takmičenje oko šefa NATO-a, kao i što SAD prave poseban blok koji nije mali.

- Za nas postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije Rusiji i Kosovo. Mislim da će se u međuvremenu dogoditi još mnogo toga. Bajdenov akt o smanjenju inflacije, koji je genijalan, čime su natjerali kompanije iz EU da se sele u Ameriku, oni će se sada dogovoriti sa Evropom da za evropske zemlje to ne važi. Uzet će kompanije poput Volskwagena i radna mesta. Dogovorit će se da to ne važi, ali da moraju da sprovode mjere prema Kini kakve sprovodi i Amerika - rekao je.

Sačuvati od rata

Vučić je rekao da je njegov zadatak da proba da sačuva zemlju od rata, ali i da sačuva sve političke principe.

- Hoću da iskoristim priliku da pozovem 22. sve građane Srbije, to će biti najveća prezentacija svega onoga što Vojska Srbije ima. Prikazat ćemo sve što imamo, bit će više od 1.500 komada oruđa, sve ćete moći da vidite, od Nora, CH 92, CH 95, sve što imamo od letjelica, FK3".

Vučić je govorio i o ekonomiji.

On je, o komentarima da su jagode, luk ili drugo povrće skupi, naveo da u Srbiji postoji potreba da se uvijek kaže nešto negativno.

- Ne bavite se politikom bez politike. Govorili su i da sam lud što govorim o litijumu. Moglo je da procvjeta sve. Zašto nismo to uradili? Zato što su došle strane službe da to stopiraju – poručio je.