Đukanović: Njihova ideja je da Crnu Goru treba dokusuriti

Na predstojećim izborima se odlučuje hoćemo li da budemo pokrajina Velike Srbije ili ćemo da nastavimo putem kojim smo krenuli, da nadograđujemo i da dalje razvijamo i usavršavamo svoju državu kao uređenu evropsku državu, kao našu državnu kuću, kazao je predsjednički kandidat i lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

- U svakom vremenu državi trebaju ozbiljni ljudi na čelu države, a posebno kada nastupe ovakvi geopolitički poremećaji, koji su samo pridodati naslijeđenim historijskim problemima počev od podjela crnogorskog društva pa do zaostajanja u razvoju - poručio je Đukanović sa tribine u Sutomoru.

Crnoj Gori trebaju ozbiljni i odgovorni ljudi

- Crnoj Gori trebaju ozbiljni i odgovorni ljudi na njenom čelu. Potrudimo se da dobijemo takav izborni rezultat na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima - dodao je.

Kazao je da nije nikad "isijavao iluzije", te da nikad nije "dijelio nerealni optimizam".

- Ovo što vam kažem je za mene potpuno realno. Ja sam ubijeđen da ću pobijediti na izborima 2. aprila. Pobjeda na predsjedničkim izborima nam potpuno otvara put do pobjede na parlamentarnim izborima. Nadam se da vas u to ne moram ubjeđivati. Dakle, sigurno 50 posto posla, za parlamentarne izbore se završava 2. aprila - rekao je predsjednik DPS-a.

Đukanović se, kako je saopšteno iz te stranke, u nastavku tribine i "interaktivnog dijaloga sa mješanima", osvrnuo i na svoje protivkandidate, kao i na dosadašnji tok kampanje.

- Kampanja je do sada pokazala da većina od svih mojih protivkandidata zapravo nastupa za istu reprezentaciju. Oni su samo razne verzije velikosrpske politike u Crnoj Gori. To je Mandić, svakako oko toga ne treba trošiti riječi, on se tako sam deklariše. To je Danilović, koji je cijeli život proveo sa njim u istom poslu. Bečić koji je najveći dio svoje političke biografije ispisao kao poletarac SNP-a, za kojeg znamo na kojoj poziciji je bio u vrijeme referenduma, i na kojoj poziciji je bio sve ovo vrijeme. I to je sada, kao što vidimo, definitivno i Milatović. Ovaj angažman koji vidite iz Beograda, sada uoči drugog kruga, ubijedljivo to potvrđuje. Od preporuke Vojislava Šešelja, pa do organizacije Crnogoraca u Beogradu, onih istih koje su nam nudili da 21. maja 2006. umjesto nas odlučuju hoće li Crna Gora biti nezavisna - kazao je Đukanović.

"Ekonomiju baciti na koljena"

- Imamo nama suprostavljenu platformu koja je i ideološki i politički savršeno jasna. Dakle, svako od njih će imati punu podršku za dalje urnisanje Crne Gore, jer je ideja da Crnu Goru treba dokusuriti, prije svega ekonomski i institucionalno. Da treba paralisati institucije, da treba ekonomiju baciti na koljena, da treba Crnu Goru zadužiti toliko da više ne može da finansira svoje funkcije, da bi se onda naravno našao spasilac koji će reći, pa dobro mi vam tvrdimo već od vremena prije referenduma da vam ne treba nezavisnost, tako da sada treba da na koljenima dođete u poziciju dvadesetsedme izborne jedinice koju smo vam nudili 2006. godine - dodao je Đukanović, rekavši da je upravo to ideja sva četiri njegova protivkandidata.

Đukanović je ocijenio da se na ovim izborima odlučuje "hoćemo li da budemo pokrajina Velike Srbije ili ćemo da nastavimo putem kojim smo krenuli", da "nadograđujemo i da dalje razvijamo i usavršavamo svoju državu kao uređenu evropsku državu, kao našu državnu kuću".

- Čitam kako će Milatović da uvede Crnu Goru u EU?! Dakle, jesmo li mi vidjeli šta je učinak vlade u kojoj je on radio 2021. godine?! Ne samo da je Crna Gora zaustavljena na putu ka EU, nego je danas između Crne Gore i Evropske unije iskopan ogroman ponor, koji bi trebalo da bude grobnica nezavisne, građanske, evropske Crne Gore. Je li ono čime nam se on preporučuje, dovoljno dobro za izbor - upitao je Đukanović.

Korist države i naroda

Kazao je da poštuje "svakog ko može da se podići da kaže bio sam dobar đak, bio sam dobar student".

- To zaista poštujem. Ali mi smo sada na jednom drugom terenu u kojem nam petice ili desetke nisu dovoljne, mi smo sada na terenu gdje pokazujemo jesmo li u stanju da to što smo učili i naučili implementiramo u korist države i naroda. Ima li čime da nam se pohvali? Je li to ona njegova vlada koja je iz političkih razloga odbijala vakcine u vremenu koronavirusa kada nije bilo nijedne vakcije u Crnoj Gori, kada su ljudi umirali i kada je Crna Gora bila u vrhu svih zemalja u svijetu, čini mi se na trećem, četvrtom mjestu u pogledu broja umrlih u odnosu broja stanovnika. Je li to? Ili je njegovo umijeće da okuplja investitore i da ih dovodi. Možemo li se svi zajedno sjetiti jednog investitora koji je došao u skorije vrijeme? Naravno sjetit ćemo se onih koji su otišli. Da ne govorim zaista o onom sramotnom stavu vezanom za deset Crnogoraca na Belvederu, koji ako poginu, poginuli su. Pa kakve to sad veze ima kada je u pitanju sveti cilj kojeg je imala apostolska vlada Zdravka Krivokapića?! To su reference kandidata koji nam se sada preporučuje kao spasilac. Ja mislim da ne treba nijednu riječ dalje potrošiti - rekao je Đukanović.

"Sijači iluzija"

Lider DPS-a je, kako navode iz te stranke, govorio i o minulom radu i periodu od 2006. do 2020. godine, "u kojem su plate i penzije u Crnoj Gori duplirane".

- Naravno, uvijek imate one koji misle da su mogla biti učetvorostručene?! Ali, za razliku od sijača iluzija, mi smo se trudili da nudimo realnu politiku, da najprije stvaramo uslove da se ovdje razviju investicije. I razvile su se. I autoput, i podmorski kabal, i Portonovi, i Porto Montenegro, i zimski ski centri i da ne nabrajam dalje… Razvile su se investicije vrijedne više milijardi. Također, trudili smo se da što više ljudi iz Crne Gore uđe u biznis, jer nije naš interes da ovdje samo posluju stranci. Oni nam trebaju zbog raznih razloga i zbog kapitala koji nam je potreban za vrlo skupe projekte i zbog transfera iskustva. Mi sad treba da gradimo neke vrlo zahtjevne objekte koje nikada niko iz Crne Gore nije gradio, prema tome uspješnije ćemo prebroditi to ako to radimo u koprodukciji sa inostranim investitorima koji imaju ozbiljne reference u realizaciji tih projekata. Ali ponavljam nije nam cilj da ovdje budu samo stranci, cilj nam je da se pokrene poslovni potencijal Crne Gore, da se pokrene preduzetnička kultura Crne Gore. Tako da smo vrlo vrijedno radili na tome da se formiraju nove kompanije. Pogledao sam podatak od 2006. do kraja 2019. 20.000 novih firmi je nastalo u Crnoj Gori! Ne na papiru, 20.000 aktivnih firmi - saopštio je Đukanović.

Najrazvijenija zemlja u regionu

Predsjednik DPS-a je rekao da se u tom vremenu "vrlo intenzivno radilo", te da je Crna Gora "u finalu postala ono što nikada nije bila u historiji – najrazvijenija zemlja u našem regionu".

- Danas je Crna Gora po svim parametrima najrazvijenija zemlja Zapadnog Balkana, dugo vremena najdinamičnija ekonomija Jugoistočne Evrope. Razlika je u tome što kada o tome govorim, onda dodajemo još neke zemlje poput Bugarske, Rumunije, itd… Dakle, u tom periodu ovdje su se realizovale najveće investicije, otvarao se najveći broj radnih mjesta, najveći broj ljudi se zapošljavao - rekao je Đukanović.

Kazao je da je saglasan da je "uvijek moguće prigovoriti – je li to moglo brže, je li se moglo možda sporije graditi autoput a više uložiti u plate."

- Najbolje je ako uložiš u ono što je najpreče, što je najskuplje, infrastrukturu. Bez infrastrukture vi nemate interes privatnog kapitala. Kada razvijete infrastrukturu, dolazi privatni kapital, kad dođe privatni kapital dolaze radna mjesta i onda imate mogućnosti da povećavate plate.

Više nego dovoljno razloga

- Mislim da je više nego dovoljno vrlo bjelodanih razloga zbog kojih bi svaki čovjek morao zaključiti da ovakav način upravljanja ekonomijom i zemljom tokom dvije i po godine ovu zemlju vodi u bankrot - rekao je predsjednik DPS-a, osvrćući se na aktuelnu situaciju u Crnoj Gori.

- Posljednje zaduženje koje su obezbijedili državi je po kamatnoj stopi od gotovo 10 posto. Ajde da do kraja stvari uprostimo. Svako od nas ovdje u sali danas da ode u banku i da traži kredit dobit će ga po jeftinijoj kamatnoj stopi od one kamatne stope koju je dobila država. Šta to znači? Dakle, države i vlada su uvijek najzahvalniji partner bankama. Dok sam vodio vladu, banke su nam gurale novac jer uzimaju novac od deponenata stavljaju ga na svoje račune, plaćaju pasivne kamatne stope onima koji su im dali novac, žele da ga negdje plasiraju… Logično je da prije svega žele da ga plasiraju kod onoga za koga znaju da će im ga vratiti. Država je zato najpouzdaniji dužnik. I zbog toga se državi daje niža kamatna stopa nego građanima - ukazao je Đukanović.

Kaže da je država danas u situaciji da plaća "drastično višu kamatnu stopu od građana, zato što joj se ne vjeruje, zato što kreditori vide da ne postoji domaćinsko upravljanje zemljom".

"Zemlja propada"

- Vide da ova zemlja propada, da nisu došli iz Vlade da traže kredit za drugu dionicu autoputa za koju bi ga dobili, jer kad ste završili prvu i kada automobili putuju i plaćaju putarinu i vraćate kredit, nemate vi problem da dobijete kredit za drugu dionicu. Nego vide da vlada dolazi da se zaduži za plate, a to se ne vraća. Tako da nije najgore što nas može snaći to da plaćamo kamatnu stopu sa 10 posto, najgore je ono što slijedi: da ne možete da se zadužite. Jer ne postoji banka koja će očajniku da daje kredit kada vidi da će očajnik da prihvati koju god hoćete kamatnu stopu. Taj koji prihvata koju god hoćete kamatnu stopu znači da nema namjeru da taj kredit vraća. I takvome niko ne daje novac. I kada nestane novca, nema plata, nema penzija - poručuje predsjednik DPS-a.

Ističe da je, na osnovu svega navedenog, "za razumne ljude" posljednji tren "da se probudimo iz sna, kako bi se zaustavila ova agonija".

- Ja vam ne pričam o bankrotu u 2024. ni 2025. Ja vam pričam o bankrotu 2023. godini! A evo se znamo dosta dobro, trideset godina sam tu i nisam nikada dramio više nego što treba. Naprotiv, uvijek umirivao dotle dok sam mogao da na svoja leđa primim odgovornost da to o čemu pričam i realizujem. Danas o tome pričam ali drugi realizuju, oni koji to ne rade u interesu Crne Gore. Najmanji je problem što bi željeli da urade sve suprotno od onog što ja govorim, vrijeme će sve postaviti na svoje mjesto i nemam nikakva opterećenja u odnosu na te ljude, nego je problem što kada se u Crnoj Gori osvijestimo bit će kasno. Ako se ne osvijestimo kada se ne podijele prve plate i penzije, a ponavljam vam u 2023. onda je to kasno. Onda već imamo revoluciju na ulici. Šta očekujete od penzionera koji nije primio penziju, kako da živi? - zaključuje Đukanović.

Sigurno idemo naprijed

Kazao je i da se o toj temi "moramo svi ozbiljno misliti kada odlučujemo kome dajemo povjerenje".

- Ne sijem iluzije, ne manipulišem ljudima, kažem vam i ono što vam se ne dopada kao maločas. Dakle, sigurno idemo naprijed, ali idemo naprijed iz realnih izvora, održivo. Stvaramo društveni proizvod, razvijamo biznis, privlačimo investitore, a ne rastjerujemo ih, otvaramo radna mjesta i odatle plate i penzije idu gore, a ne ovako - zaključio je Đukanović.