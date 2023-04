Ana Nenezić, izvršna direktorica CeMI-a za "Avaz": U drugom krugu očekujemo veći odziv birača

Uz izuzetak od sinoć kada je grupa maskiranih napadača napala Podgoričanina sa crnogorskom zastavom, dosta mirno protekao je i dio izborne kampanje uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori.



Očekuje se mirna nedjelja

Kandidati su se fokusirali na rad na terenu i konvencije sa kojih su uglavnom slali ključne poruke biračima, kazala je za "Avaz" izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice Ana Nenezić.

Očekuje se mirna nedjelja, kada će 543.599 građana s pravom glasa, 1.445 više nego u prvom krugu, imati pravo izbora – Milo Đukanović (DPS) ili Jakov Milatović (Evropa sad).

Za razliku od prvog kruga, za ovaj vikend najavljen je dolazak velikog broja državljana Crne Gore koji žive u dijaspori.

Dolazak dijaspore

- To je nepoznanica ne samo za nas, nego i za naše institucije. Mi zapravo nemamo tačne brojke koliko građana Crne Gore boravi van granica ove zemlje, već imamo samo neke projekcije. Ne bih rekla da će to biti broj koji značajno može opredijeliti samog pobjednika na ovim izborima. Mislim da je vrlo važno objasniti da dijaspora, po našem pravnom sistemu, ima puno pravo da dođe i glasa. Po Ustavu Crne Gore glasati može svako ko je navršio 18 godina, ima crnogorsko državljanstvo i ima prebivalište u trajanju od 24 mjeseca. Naš zakon ne propisuje obavezu da morate odjaviti prebivalište, pa usljed te pravne nedorečenosti dosta naših građana i kad napusti zemlju nikada ne odjavi prebivalište. Zato je osporavanja prava dijaspori da dođe i glasa vanpredmetno jer to je u skladu sa svim propisima Crne Gore – kaže Nenezić.

Procjene CeMI-a za prvi krug, da će procenat izlaznosti iznositi oko 64 posto, pokazala se tačnom, a Nenezić vjeruje da će on u drugom krugu biti nešto veći.

Veća izlaznost

- Jedina uporedna analiza koju možemo napraviti je sa 1997. godinom, kada smo imali Mila Đukanovića i Momira Bulatovića. To je jedina godina kada smo imali dva kruga i tada je izlaznost bila 73 posto. Mislim da ovaj putu nećemo imati baš toliko, ali nešto više nego u prvom krugu svakako hoćemo. Kandidati su te birače pežorativno nazivali svojim džepovima i rezervoarima i vjerujem da to nije način kako se treba obraćati biračima koji treba da vas podrže – ističe Nenezić.

Nakon predsjedničkih izbora, zaključuje izvršna direktorica CeMI-a Ana Nenezić, očekuje se značajna prekompozicija na političkoj sceni Crne Gore, a tome bismo mogli svjedočiti već na parlamentarnim izborima 11. juna. Ona podsjeća da je "Evropa sad" u usponu iako trenutno nije parlamentarna stranka, a da je DPS u konstantnom padu pa će rezultat stranke ovisiti od rezultata Đukanovića u ovom krugu.