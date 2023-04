Đukanović priznao poraz i čestitao Milatoviću: Želim mu da bude uspješan predsjednik

Predsjednik DPS-a i predsjednički kandidat Milo Đukaović priznao je poraz i čestitao Jakovu Milatoviću na pobjedi.

- Dame i gospodo, dobro veče.

Završeni su predsjednički izbori u Crnoj Gori. Crna Gora je izabrala, ja taj izbor poštujem. Čestitam Jakovu Milatoviću, želim mu da bude uspješan predsjednik. Jer ako on bude uspješan, to znači da bi i Crna Gora mogla biti uspješna država - rekao je Đukanović i nastavio:

160.000 glasova tokom 30 godina

- Također želim da se zahvalim svim građanima Crne Gore koji su meni dali povjerenje. Svaki taj glas zaista cijenim, isto kao i posljednjih 30 godina.



On je dodao da sačuvati povjerenje 160.000 glasova tokom 30 godina nije ni malo lako.

- Želim da kažem da sam ponosan na ogromnu podršku koju sam dobio u onim sredinama gdje većinu čine pripadnici manjinskih naroda jer to daje satisfakciju mojim kontinuiranim zalaganjima za građansku Crnu Goru i multietničko društvo - rekao je on.

Đukanović je istakao da je sada jako važno da Crna Gora napravi i sljedeći izbor koji je zakazan za 11. juni.

Zalutale institucije

- Ovo potvrđuje da Crna Gora nema Vladu, da ima zalutale institucije koje ni u ovom izbornom procesu nisu bile na visini zadatka. Ne želim ni riječ da kažem na tu temu, ja sam čestitao na izborima, ali institucije su se i u ovom izbornom procesu pokazale slabim i jako je važno da Crna Gora poslije 11. juna dobije Vladu koja će biti u stanju da je odgovorno vodi do evropskog cilja - rekao je Đukanović.

On je rekao da je mogao da ove izbore posmatra iz ugodnije pozicije, ali da to nije želio i da to nije na nivou njegove odgovornosti prema Crnoj Gori.

- Moja odgovornost je da čuvam izvornu čast Crne Gore i Crnogoraca i ja mislim da smo to uradili - kazao je on, nakon čega je dobio veliki aplauz.