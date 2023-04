Ministar odbrane Srbije: Nismo slali i nećemo slati oružje ni Ukrajini ni Rusiji

Nakon informacija koje su se pojavile u medijima da je Srbija odlučila poslati oružje Kijevu, oglasili su se iz ove zemlje, gdje je ministar odbrane Miloš Vučević oštro demantirao ove navode.

Podsjećamo, ove informacije su procurile iz povjerljivih dokumenata Pentagona, ali Reuters nije mogao utvrditi da li je to tačno.

- Po ko zna koji put je objavljena laž da Srbija prodaje oružje Ukrajini. Nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kojem nećemo da učestvujemo - odgovorio je Vučević na navode Reutersa.

Neće prodavati oružje

Kako je rekao, više od deset puta su demantovali te neistine i evo, učinit će to opet.

- Srbija nije prodavala, niti će, oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta - kazao je Vučević, prenosi Euronews.

Ministar kaže da Srbija, naravno, prodaje oružje trećim stranama koje su daleko od sukoba i nemaju nikakve veze s njom.

Neistinite spekulacije

- Uvijek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno na tu temu su neistinite spekulacije - rekao je Vučević.