Ukrajina tvrdi: Rusija je pokušala nabaviti oružje iz Srbije

Kirilo Budanov, šef Glavne obavještajne uprave Ukrajine, kazao je u intervjuu za Glas Amerike da su vlasti Srbije odbile da Rusiji isporuče oružje koje je ova tražila od njih.

- Zapravo, gotovo jedina zemlja koja zaista isporučuje koliko-toliko ozbiljno oružje je Iran. Ni ja vam neću reći ništa novo. Bilo je informacija da nešto dolazi iz Sjeverne Koreje, ali nemamo potvrdu za to. Nema niti jedan slučaj kad bi zabilježili da je neko oružje koje je došlo iz Sjeverne Koreje ili upotrebljeno. Možda ga samo još nismo vidjeli ili ide za neke druge kako se kaže potrebe. Pa recimo, druge zemlje. Rusija pokušava kupiti bilo šta bilo gdje. Jer su njihovi problemi značajni. Srbija, čemu su se svi u Rusiji nadali, odbila je transfer oružja - rekao je Budanov.

Rusija ograničena oružjem

Prema njegovim riječima, u Rusiji postoje određena nastojanja da se oružje kupuje preko trećih zemalja, da se uvozi oružje u više ili manje velikim količinama.

- Sada pokušavaju s Mjanmarom. Vidjet ćemo što će od toga proizaći s vremenom. Ali zapravo, u pogledu oružja, Rusija je ograničena, recimo, Iranom. Do sada - dodao je šef Obavještajne službe.

Budanov je dodao i to da je Ruska Federacija balon država.

- A koliko se puta ovo već dogodilo? Crvena linija! Rusija će upotrijebiti nuklearno oružje, već ga gotovo koristi. Sve ide dobro. Prvi put se to dogodilo krajem proljeća, a zatim jednom svakih mjesec i pol dana. Vrhunac je bio od kraja ljeta do sredine -jesen. Je li se to dogodilo? Ne, nije. Mogu li oni to iskoristiti? Hipotetski, sve je u životu moguće. Da li je realno? Ne, nije moguće. Jer Ruska Federacija je država, recimo, mjehur od sapunice - rekao je Budanov.

Sredstvo strateškog odvraćanja

Prema njegovim riječima, rusko vodstvo nisu takvi idioti kakvima se žele prikazati u svijetu.

- Oni jasno razumiju prvu stvar: nuklearno oružje nije oružje - ono je sredstvo strateškog odvraćanja. Drugo, upotreba nuklearnog sredstva odvraćanja od bilo koga u svijetu dovest će do, recimo to tako, fatalnih posljedica za onoga tko to učini. Ko god jest - dodao je šef GUR MOU-a.

Budanov je ranije rekao da je više od 60 posto vojne opreme uklonjeno iz dugotrajnih skladišta u Rusiji, nema dovoljno oklopnih vozila, a mnoge nove jedinice koriste Urale i KamAZe, prenosi Ukriinform.