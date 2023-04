Kurti: Sve što smo dogovorili sa Srbijom treba u potpunosti provesti

Premijer Kosova Albin Kurti poručio je danas da se ono što je dogovoreno između Srbije i Kosova treba u potpunosti provesti, bez djelimične realizacije i kašnjenja.

- Proveli smo posljednje dvije godine u Briselu razgovarajući o pravno obavezujućem sporazumu između Kosova i Srbije. Osamnaestog marta u Ohridu je visoki predstavnik Evropske unije Žozep Borelj (Josep Borrell) zvanično objavio dogovor. Ono što je dogovoreno treba se u potpunosti provesti. Bez djelimične provedbe i bez kašnjenja - napisao je Kurti na Twitteru.

Formiranje ZSO

Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku EU Žozep Borelj izjavio je da u aneksu sporazuma koji je dogovoren u Ohridu jasno piše da se Kosovo obavezuje da odmah krene u formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

Borelj je nakon sastanka diplomata EU u Briselu rekao da je ministre izvijestio o dogovoru postignutom u Ohridu koji je temelj za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.

- Ovim sporazumom stvara se novi status koji znači da više ne moramo tražiti nadu u dijalogu, što nam omogućava da više ne budemo u kriznom ozračju, već da idemo na provedbu sporazuma koji je prihvaćen 27. februara - rekao je tada Borelj na konferenciji za novinare.

Nova odbrambena strategija

Vučić je nedavno rekao da se nada da kosovske institucije neće pokušati provesti strategiju koju smišljaju, a prema kojoj bi njihove snage bile na području cijelog Kosova.

- Nadam se da se to neće dogoditi jer bi to značilo da više nema ni traga bilo kakvom dogovoru. To znači da žele eskalaciju sukoba i ništa drugo - rekao je Vučić.

Vlada Kosova usvojila je novu odbrambenu strategiju koja predviđa da će kosovske snage biti raspoređene na cijelom teritoriju Kosova, uključujući i sjever, što je Srbima sporno.

Prema važećim sporazumima, specijalne snage kosovske policije ne mogu ući na sjever Kosova bez posebne dozvole zapovjedništva KFOR-a.