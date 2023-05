Goran Đurović: Radna snaga gorući problem, neophodna reforma Zavoda za zapošljavanje

Broj turista krajem aprila bio je 50 posto viši nego 2019., tako da su naši hotelijeri veoma zadovoljni popunjenošću, a ugostitelji potrošnjom, što daje dobar osnov da ova sezona bude rekordna i da premašimo cifru od prošle godine. Moje projekcije su da ove godine možemo da dostignemo 1,3 milijarde, ako nas posluže sve okolnosti i ako se ovakav trend nastavi - kazao je u intervjuu za Pobjedu ministar ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore Goran Đurović, ističući da istraživanja booking.com govore da su Budva i Crna Gora ove godine druga najtraženija destinacija na svijetu.

Cjenovno najkonkurentniji u regionu

Nabavku trajekata u Boki najavljuje ubrzo i izvinjava se građanima koji su ovih dana čekali ili su se stvorile saobraćajne gužve. Smatra da smo cjenovno najkonkurentniji u regionu i najavljuje dolazak novih turističkih brendova, a komentariše i ostale ekonomske teme. Kao gorući problem navodi nedostatak radne snage, sa čim se suočavaju i ostale turističke zemlje.

Da li se ove godine možemo nadati dužoj sezoni?

- Posjeta turista je ove godine počela mnogo ranije. Ono što smo najavljivali polako i ostvarujemo, a to je ,"Crna Gora 365 dana". Naviknuti smo na sezonu od 60 dana, a moje ubjeđenje je bilo s obzirom na naše kapacitete da možemo 365 dana da razvijemo u svim segmentima. Posjeta za Novu godinu je bila dobra, pa se nastavila i prvih mjeseci ove godine. Hotelijeri su zadovoljni jer su imali vikende sa skoro 100 posto popunjenosti vikendima, a tokom sedmice do 70 posto, što je sjajan rezultat. Sada ulazimo u fazu kada turisti borave više, sedmicu ili 10 dana i povratne informacije govore da ta popunjenost ide dobro. Iz Budvanske rivijere kažu da su već od aprila puni i da će im faliti kapaciteta pa traže druge smještajne jedinice.

Crna Gora je avio destinacija, da li imamo dovoljno letova ove godine i imamo li nova tržišta?

- Uvijek može više, ali mislim da je ove godine zadovoljavajući broj avio linija. Na tivatski aerodrom počeli su letovi iz Mančestera. Bit će uskoro i prvi avion iz Rige, Saudijske Arabije, Kuvajta, radimo na tome da krene i Uzbekistan. Ove godine nam stižu, poslije veće pauze, i turisti iz Kine, a povećano je interesovanje iz SAD i Njemačke.

Nedostatak radne snage

Nedostatak radne snage ne možemo da riješimo godinama, da li će to biti i za ovu sezonu gorući problem?

- Radna snaga je trenutno gorući problem, ne samo kod nas nego se sa tim suočavaju mnoge države kao što su Grčka, Bugarska, Hrvatska... i one moraju da se oslanjaju na Nepal, Bangladeš, Filipine i druge destinacije odakle im dolazi radna snaga. Mi imamo veliki nedostatak domicilne radne snage i ovo sve pokazuje da Zavod za zapošljavanje moramo hitno da transformišemo jer da imate 44.000 nezaposlenih, a da ne možete da nađete radnika to nije normalno.

Nedavno je Vlada usvojila prijedlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koje su to novine koje će unaprijediti ovu našu glavnu privrednu granu?

- Uočili smo da je prethodni zakon imao dosta manjkavosti. Dosta pritužbi je bilo od ugostitelja i hotelijera i drugih srodnih djelatnosti. S ovim zakonom mislim da smo to ispravili. Radili smo ga u saradnji sa privredom. Osluškivali smo šta hoće, šta žele i šta su im prijedlozi i sve što je logično implementirali smo u ovaj zakon tako da on prepoznaje po prvi put neke vidove turizma kao što je zdravstveni, sportski, banje, lječilišta i druge vidove turizma. Brojne su izmjene kako bi se umanjile biznis barijere koje su bile nametnute prošlim zakonom. Ovim zakonom propisano je da je krivično djelo ukoliko neko reklamira ili izdaje neki smještaj, a da taj smještaj nije evidentiran u Ministarstvu i da nema dozvolu.

Da li imamo ove godine aplikaciju koja će evidentirati broj turista u svakom trenutku, kao što to ima Hrvatska?

- Kompleksna je procedura izrade aplikacije. Tu moraju biti uključene mnoge strukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova jer su to osjetljive bezbjednosne kategorije koje traže sistemsko ozbiljno rješenje. Radimo neku kao što je Hrvatska napravila E Visitor i koja se pokazala kao dobra. Ona mora biti urađena namjenski kao što je za Hrvatsku i ne možete je kao takvu kupiti i implementirati. Moramo imati sopstvenu, ali shodno našim propisima i zakonima i tu je najveći problem. Treba da napravimo projekat i da definišemo šta hoćemo.

Niz novih projekata

Ove godine imamo niz novih projekata koji će biti novina za turiste, koji su najznačajniji?

- Žičara će biti nešto po čemu će Crna Gora biti prepoznatljiva. Ona će dati dodatan razvoj za Kotor, Tivat i Cetinje. Zatim u junu očekujemo dolazak brenda Hajat u Kotor, dok se u Ulcinju gradi više hotela sa pet zvjezdica što je i falilo ovom gradu. Uskoro će u Otrantu početi jedan dio sa pet zvjezdica, bit će renoviranje postojećeg, zatim hotel „Jadran“, „Galeb“ i te investicije će preći 200 miliona ulaganja što će dati dodatnu vrijednost. Gradi se hotel u Rafailovićima sa pet zvjezdica i tu će biti poznati svjetski operater.

Da li možemo imati Crnu Goru kao cjelogodišnju destinaciju bez razvoja sjevera?

- Autoput je umnogome doprinio da Kolašin nije više isti grad. Postao je jedna skupa destinacija u smislu cijena nekretnina. Što se tiče skijanja, ove godine smo bili hit. Imamo skijališta uz dužno poštovanje regionu. Trenutno su staze i uslovi skijanja bolji nego bilo gdje u regionu, a vrlo brzo ćemo preći sa dužinom staza i druge destinacije. Što se tiče ostalih skijališta, to je kompleksna oblast jer zavisimo od vremenskih uslova. Imali smo nedostatak snijega početkom godine, ali na današnji dan ga, recimo, imate.

Aktivni turizam je popularan, a na sjeveru imamo pet kanjona i predjela gdje imate mogućnosti za rafting, hajking bajking... Imamo ponudu koja može da zadovolji svakog ljubitelja adrenalina. Također, etno turizam se tek razvija.

Akcija "Stop inflaciji"

Akcija "Stop inflaciji" je dala rezultate, da li najavljujete nešto slično u narednom periodu?

"Stop inflaciji" je akcija koja je napravila dobar efekat. To je unikatna akcija i nijedna zemlja u svijetu nije napravila takvu sinergiju između vlade i privrede. Počeli smo sa trgovinskim lancima, nadovezale su se apoteke, ostale trgovine, teleoperateri, a u najavi su i još neke firme. Najveći benefit ove akcije je to što smo okrenuli logiku privrednika, od onoga da se maržira što više, do onoga da ugađaju svojim potrošačima sa nekim korektnim cijenama. Naši građani osjećaju već benefite. Imali smo po prvi put u martu poslije 27 mjeseci prekinutu pozitivnu stopu rasta inflacije. Očekujem da će u maju biti bolji pokazatelji, jer su cijene konkurentne. I da se sada prekine akcija, inercija čini svoje i dala je zamah i sada nije popularno poskupljivati. Vlada i naše ministarstvo su kontrolori i ukoliko bi se nešto desilo, što nije realno, djelovali bi opet sa akcijom.

Neradna nedjelja je izazvala veliku polemiku u javnosti. Na Socijalnom savjetu je uspostavljen dogovor da bude radna tokom sezone, međutim određeni politički akteri ne smatraju to dobrim prijedlogom.

- Nažalost je tako. Prosto, takva je politička klima. Većina poslanika šalje poruku da se ne slaže, ali vidjet ćemo. Nisu voljni da podrže ono što su se poslodavci i sindikati dogovorili. Sindikati su sada revoltirani samim tim činom, pa idu u krajnost sa zahtjevima da niko onda ne radi, ako ćemo tako. Pa da vidimo da li to je to dobro za Crnu Goru. Oni su htjeli da se dogovore, iako su pod udarom svih onih koji su protiv, međutim volja većine poslanika je da se to ne usvoji.

Rekonstrukcija aerodroma

Našim aerodromima je potrebna rekonstrukcija kako bismo imali bolje servise, kakvo je Vaše mišljenje povodom toga?

- To će ipak da čeka neki drugi saziv Vlade. Moje lično mišljenje je da je situacija sa našim aerodromima loša i da to moramo da popravimo. Da li ćemo se odlučiti da mi kao država investiramo ili kao Hrvatska i Srbija da nađemo – to je već pitanje.

Nacionalna aviokompanija nam je važna kako bi bili cjelogodišnja destinacija, međutim trenutno nemamo dovoljan broj aviona koji su potrebni.

- Što se tiče naše nacionalne aviokompanije, ona je strateški važna za državu kao što je Crna Gora. Mislim da treba da uradimo sve da ona ojača i poboljša flotu kako bi cjelogodišnje bili povezani sa svijetom. Nadam se da će novi menadžment donijeti novu strategiju.

Trajekti uskoro stižu

Manjak trajekata u Boki već stvara saobraćajne gužve, da li će se brzo naći rješenje?

- U narednim danima ćemo riješiti problem. To je za Boku najvažniji momenat. Izvinjavam se svim građanima i turistima koji zadnjih dana moraju da čekaju u redovima ili da idu kroz Kotor. Stvaraju se saobraćajne gužve, ali mislim da će država na ovaj način u budućnosti ostvarivati značajan prihod. Da ćemo imati dodatna sredstva i da će Morsko dobro imati novca da ulaže u bolji izgled naše obale i šetališta. To je investicija koja će se vrlo brzo isplatiti, već za godinu ili dvije.

Radimo na tome da se Sveti Stefan otvori ove sezone

Sveti Stefan već treću godinu nije otvoren, da li možemo da očekujemo neki dogovor ove godine?

- Radimo na tome. Uskoro ćemo imati sastanak sa zakupcem. Što se nas tiče, bili smo raspoloženi i bit ćemo da nađemo rješenje u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore. Svako onaj ko misli da može mimo toga, grdno se vara. Ukoliko ljudi ne shvataju šta je zakonom i Ustavom propisano, morat ćemo da preduzmemo neke druge mjere.