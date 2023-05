U Sisku popustio oštećeni nasip: Vodeni val ide prema Petrinji

Obilne padavine proteklih dana prouzrokovale su brojne probleme i poplave i u susjednoj Hrvatskoj.

Kada prođe Karlovac, vodeni val tek će doći na područje Petrinje i Siska. Kupa je u Farkašiću, uzvodno od Petrinje, dosegla 947 centimetara i na snazi su vanredne mjere. Vodostaj Kupe za sada je još dovoljno nisko da se preventivnim aktivnostima pokušava spriječiti bilo kakva šteta.

Kako javlja HRT, u Sisku je popustio nasip uz Savu na jednom mjestu gdje je oštećen u potresu.

- Voda se izlijeva, ali nije veliki dio stanovnika ugrožen, već samo Udruga za terapijsko jahanje i možda poneka kuća - javio je HRT-ov reporter.

Na petrinjskom području još uvijek je mirno.

- Kupa je ušla u to vanredno stanje. Za nas to znači da će biti kod nas možda nekih manjih problema. Vidjet ćemo koliko će još rasti Kupa. Ona iz Farkašića do nas putuje desetak sati. U naredna 24 sata najbolje ćemo znati šta će se događati u Petrinji - rekao je zapovjednik JVP-a Petrinja Zvonimir Ljubičić.