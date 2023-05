Oglasio se vlasnik streljačkog kluba u koji je dolazio otac Koste K.

Ratko Ivanović, predsjednik beogradskog Streljačkog kluba "Partizan" izjavio je da dječak koji je ubio devet svojih vršnjaka i pripadnika osiguranja u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" nikada nije pucao u streljani u koju je dolazio zajedno s ocem koji je vježbao gađanje, piše Kurir.

- Otac je s vremena na vrijeme dolazio kod nas. Dovodio je i sina, ali dječak nikada nije ulazio u streljanu, a kamoli pucao. On je sjedio u vrtu kafića ispred. Čekao ga je ispred i nije ulazio. Možda je pokušao ući, ali tvrdim da bi ga instruktor u tom slučaju odmah udaljio - kaže Ivanović.

Klub sarađuje s policijom

Objašnjava da od kada se odigrao nezapamćeni zločin na Vračaru u medijima su iznijete pogrešne informacije i tvrdnje koje jednostavno, kako kaže, nisu na mjestu.

- Tvrdim. Ponavljam, tvrdim... Dječak gađao sigurno nije. Mi kao klub sarađujemo s policijom i sve što su nakon zločina od informacija ili dokumentacije tražili od nas mi smo predali. Snimci sigurnosnih kamera iz streljane su predati, kao i dnevnici gađanja, popis streljiva i sve drugo što su tražili - objašnjava predsjednik streljačkog kluba i dodaje:

- Snimci kamera se čuvaju minimum četiri mjeseca, a vrlo vjerovatno i do godinu dana. Streljana je pod video nadzorom 24 sata svakoga dana, a svako ko uđe mora se identificirati ličnom kartom instruktoru koji te podatke upisuje u dnevnik gađanja.

Dnevnik gađanja

Inače dnevnik gađanja redovno kontrolira policija i ne samo dnevnike već i sve drugo vezano za rad streljane. Inače u tužilaštvu je potvrđeno da je formiran poseban predmet u cilju utvrđivanja svih okolnosti u vezi s radom i postupanjem Streljačkog kluba "Partizan" i da je naloženo policiji da prikupi potrebna obavještenja.

Utvrđuje se da li su nekim internim aktom propisani uvjeti korištenja usluga ovog streljačkog kluba, je li dozvoljen ili zabranjen pristup maloljetnim osobama i djeci i drugo. Zatraženo je i da se utvrdi je li otac jedan od korisnika Streljačkog kluba "Partizan", jesu li on i njegov sin obučeni za rukovanje vatrenim oružjem i je li otac donosio svoje vatreno oružje za gađanje i koje, kao i to je li to oružje koristio i njegov sin u streljani.

Koliko su puta koristili usluge streljane

Potrebno je utvrditi i koliko su puta otac i njegov sin koristili usluge streljane, je li spomenuti dječak dolazio sam ili u pratnji roditelja, jesu li se oni bavili streljačkim sportom, te jesu li imali obvezu dostavljanja medicinskog uvjerenja za korištenje usluga streljane rekreativno ili u vidu sporta. Pored ostalog zatraženo je i da se utvrdi za koju vrstu, marku, model, kalibar i tvornički broj vatrenog oružja je ocu dječaka dato odobrenje nadležnog organa.

Provjerava se i koja je zdravstvena ustanova izdala ocu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje i držanje oružja, postoji li obveza za obnavljanjem tog odobrenja, kao i na koji je način nadležni organ procijenio ispunjenost svih uvjeta predviđenih Zakonom o oružju i streljivu kada je donio odobrenje za nabavljanje i držanje vatrenog oružja.

Inače u Višem tužilaštvu se već vodi postupak protiv oca jer nije na odgovarajući način osigurao čuvanje oružja koje je njegov sin koristio u masovnom ubojstvu na Vračaru, piše Kurir.