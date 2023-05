Vučić o posjeti roditeljima stradalih u Duboni i Malom Orašju: Borit ću se za maksimalne kazne za počinioce zločina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije nakon što je posjetio porodice nastradalih u Duboni i Malom Orašju.

- Prvo sam otišao u kuću u kojoj žive Zorica i Saša, roditelji Milana i Kristine Panić, koji su u nekoliko minuta izgubili i sina i kćerku. Kristina nije dočekala maturu, Milan je bio policajac, divan mladić koji nije ni mrava zgazio. Obećao sam im da ću kao građanin Srbije, ali i kao predsjednik za onog koji je to učinio, kao i one koji su ga naoružavali tražiti najveće moguće kazne - kazao je Vučić gostujući na RTS-u.

On je kazao da je poslije toga u Duboni posjetio kuću Milosava Todorovića, za koga je rekao da je strašno jak čovjek, neuobičajene hrabrosti.

- On je jedan strašno jak čovjek, neuobičajene hrabrosti. On i njegova supruga Danijela izgubili su sina Dalibora, od 25 godina. Bavi se čovjek poljoprivredom, i bravar i limar. Sina je vodio često, radili su od četiri ujutru, izgubili su sve što su imali. Onda sam pričao sa roditeljima i porodicama Nemanje, Nikole, Lazara, Aleksandra i Marka, u Malom Orašju. To je strašno kakav je masakr tu počinjen. Ti ljudi žive a ne žive. A danas, koliko god da im je teško zbog sopstvene djece, svi se nadaju da će Petar Mitrović preživjeti iako je u teškom stanju. Svaki dan pričam sa ljekarima, ja sam to u lice rekao njegovoj porodici. Ima najbolju njegu, ali... Svi ostali se oporavljaju i preživjet će. A nadamo se da će, i Boga molimo, da Petar preživi. To bi bila velika pobjeda za jedno divno selo - kaže on.

Ljudi su tražili najstrože kazne

Vučić ističe da su ti ljudi tražili samo jedno - najstrože kazne.

- Ja ću se politički boriti u Evropi i svijetu, jer za ovo što je učinjeno u Beogradu, Orašju i Duboni ne postoji druga kazna. Ne možete da ubijete monstruma makar imao 13 ili 14 godina. Ali onaj ko je tome doprinio mora da dobije najstrožu kaznu. Kako da objasnite ljudima da je neko ko je to planirao, da izađe iz bolnice. Ili kako je ovaj planirao iz Dubone. Da izađe poslije 20 godina, pa da živi normalno, cijeli život. A ugasio deset kuća. Šta me briga za udruženja i društva. Mora da postoji malo pravde. Šta treba, da izađe pa da zavije još deset kuća u crno. Ovo govorim kao čovjek i predsjednik. Dok sam predsjednik borit ću se svim silama da dobiju maksimalne kazne. Znam da će ovo da zloupotrijebe, ali ako to ne učinimo ovog puta sami ćemo biti krivi kada se to bude ponavljalo za 15 ili 20 godina - kazao je Vučić.

"Posjetio sam školu Vladislav Ribnikar"

On ističe da je posjetio školu Vladislav Ribnikar, ali da nije imao potrebu da se nekome pravda, i nije vodio kamere.

- Ni danas nisam vodio kamere. Jedinu fotografiju koju vidite slikana je telefonom. Naravno, bila je i direktorica škole, i nekoliko ljudi u školi. Upisao sam se u knjigu žalosti, obišao mjesto zločina. Ali nemam potrebu da se pravdam bilo kome ko misli da ima monopol na bol i tugu.

"Mislim da se obratim Srbiji sa dugoročnim planom"

Vučić je, govoreći o protestima "Srbija protiv nasilja" i skupu koji je najavljen za subotu, rekao da su ljudi poslije dva masovna ubistva bili kivni i uplašeni, što je logično, i da su tražili krivca u svemu i svakom, i da je na protestima bio veliki broj ljudi koji žele da nešto promijene, da im djeca budu sigurnija.

Međutim, smatra da je onima koji istančano prate političke aktivnosti postalo jasno da su političari bivšeg režima ili opozicije to pokušali da iskoriste zakazujući skup na teme za koje se to ne radi.

- Ovo sada govorim kao predsjednik Srbije, a ne kao lider bilo koje stranke, uskoro to neću biti, i to je jedna od stvari o kojoj želim da razgovaram sa narodom, sa građanima. Ja neću držati politički govor, stranački, ne vjerujem čak ni da ću da pominjem naše političke protivnike. Mislim da se obratim Srbiji sa jednim dugoročnim planom. Bit ću predsjednik svih građana, tako ću im se i obratiti, i pokazat ću kako i na koji način mislim da možemo da izađemo iz svega ovoga - rekao je Vučić i dodao:

- Nismo dobili od onih koji su protiv nasilja nijednu mjeru, već su sve političke.

"Neću dati mandat nikome da po nalogu spolja da obrazuje nekakve prelazne vlade"

Poručio je da neće dati mandat nikome ko će po nalogu spolja da obrazuje nekakve prelazne vlade.

- Ovom zemljom će vladati oni koji dobiju povjerenje naroda - istakao je Vučić.

"Izbori su realna opcija"

Što se tiče izbora, smatra da je to realna opcija.

- Kada neko osporava legitimitet na ovaj ili onaj način, onda je to najbolji način - istakao je predsjednik.

"Situacija na Kosovu izuzetno teška"

Situacija na Kosovu je izuzetno teška, ali zahvaljujući trpeljivosti i mudrosti, kao i bojkotu albanskih institucija na sjeveru, uspjeli smo da sačuvamo mir i stabilnost, rekao je Vučić.

- Hoću da se zahvalim Srbima sa Kosovu na odgovornosti i ozbiljnosti. Mislim da će na skupu u petak najveći broj ljudi procentualno biti sa Kosova, i želim da se zahvalim onima koji su pješice krenuli ka Beogradu, to su ljudi koji vole svoju Srbiju - naveo je Vučić.

Vučić je ukazao da je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji.

- Ne zaboravite da je Srbija jedina koja vodi svoju politiku, samostalnu i nezavisnu. I tako ćemo da činimo, kad ne budemo mogli, obavijestit ću građane - rekao je Vučić.