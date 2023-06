Eskobar: Kurti ima dva dana da odgovori na naše zahtjeve

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) izjavio je u utorak da kosovski premijer Albin Kurti ima dva dana da odgovori na zahtjeve koje su mu postavili na sastanku i najavio da će do petka zajedno s izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine izvijestiti je li bilo napretka ili ne, prenosi Kosovo online.

- Vidimo da se odluke donose uprkos našem partnerstvu, i to nam je signal, ne možemo to da ne prihvatimo kao signal. U jednom trenutku, kada budemo željeli da ponovo uspostavimo tu koordinaciju i partnerstvo s ovom vladom, mi smo spremni na to. Pošto uvijek stojimo uz narod Kosova, to ne znači da moramo da stojimo uz pojedinca koji ne dijeli taj instinkt za saradnju i koordinaciju - poručio je danas iz Prištine Eskobar, misleći na aktuelnog kosovskog premijera Albina Kurtija.

Odnos između SAD i Kosova jak

Eskobar je na samom početku obraćanja naglasio da mu je žao što je u Prištini "u ovakvim okolnostima", naglasivši da je odnos između SAD i Kosova jak i da se to promijeniti neće.

- Nastavit ćemo da budemo vaš najjači pobornik u međunarodnoj zajednici. Posvećeni smo vašoj nezavisnosti, suverenitetu, vašoj bezbjednosti i vašem ekonomskom prosperitetu - poručio je on.

S tim u vezi, američki zvaničnik kaže da se nada da ljudi razumiju poteškoće koje SAD trenutno ima s kosovskim premijerom, a koje, naglasio je, ne utječu na njihov stav.

Kaže i da mu je "bolno" da vidi da ljudi misle da se SAD prema Kosovu odnosi način koji ide u korist Srbiji.

- Imamo neke izazove u bilateralnim odnosima, u odnosu s premijerom. Bit ću veoma iskren, SAD su vam bile najveća podrška. Bolno mi je da vidim kako ljudi misle da nekako vodimo odnos i naš angažman s Kosovom na način koji ide u korist Srbiji - poručio je Eskobar.

Konkretni prijedlozi

I nakon toga, kaže Eskobar, sada u novoj situaciji – dali su kosovskoj vladi konkretne prijedloge.

- Dakle, kada tražimo od Vlade da razmisli kako će dalje nakon ovog, dali smo neke konkretne prijedloge. Zbunjuje nas to zašto bi mislili da smo mi na neki način njihov protivnik. Dat ću vam primjer, bio sam sa saveznom vladom, zaista smo istakli da ne treba potpaljivati ionako osjetljive situacije, a to je bilo insistiranje da se gradonačelnici nasilno postave u određene zgrade - kazao je Eskobar.

Upitao je zašto ove zgrade, zašto pod ovim uslovima, zašto nakon što smo tražili od njih koordinaciju, iako stojimo iza njih da oni neće da koordiniraju.

Sve to govori im "nešto o tome kako nas vide kao partnera": "I to je imalo posljedice".

Kaže da mjere SAD koje su preduzete protiv Prištine – nisu sankcije.

Mjere protiv Prištine nisu sankcije

- Vidio sam da ljudi koriste riječ sankcije, to nisu sankcije. Vidimo da se odluke donose uprkos našem partnerstvu, i to nam je signal, ne možemo to da ne prihvatimo kao signal. U jednom trenutku, kada budemo željeli da ponovo uspostavimo tu koordinaciju i partnerstvo s ovom vladom, mi smo spremni na to - poručuje.

To što, kako je kazao, SAD uvijek stoji uz narod Kosova – ne znači da mora da stoje uz pojedinca koji "ne dijeli taj instinkt za saradnju i koordinaciju".

- Zašto postoji ovaj nedostatak koordinacije i fleksibilnosti, ali i političke vizije da se to pređe i da se ide ka mogućnostima koje su predstavljene u sporazumu o normalizaciji - upitao je Eskobar.

Istakao je da su izuzetno zbunjeni oko toga zašto se ovo dešava, ali u svemu i ujedinjeni s Evropskom unijom također, kako je kazao, najbližim saveznicima Kosova.