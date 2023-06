Eskobar: Kada bi SAD odlučivale, cijeli region bi bio u EU do 2030.

SAD će nastaviti da se zalaže za napredak zapadnog Balkana i vide ga kao područje ogromnih mogućnosti koje treba da bude potpuno integrisano u EU, ključne su poruke Gabrijela Eskobara u intervjuu za Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope iz Beograda.

Kada je riječ o Otvorenom Balkanu kao osnovi ili početku saradnje država na Zapadnom Balkanu, ali u kojem još uvijek nema Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Eskobar smatra da najvažniji dio svakog plana ekonomskih integracija mora biti usklađivanje sa EU.

Evropsko tržište

- Evropska unija, to jest, trgovina sa Unijom čini oko 70 posto ukupne trgovine regiona. Dakle, drugim riječima, fokusiranje na evropsko tržište je apsolutno ključno. EU je već postavila neke smjernice i metriku kroz Berlinski proces. Dakle, Berlinski proces mora biti u fokusu, ali u međuvremenu sve ekonomske stavke koje zbližavaju region i približavaju ga Evropi podržavamo dok god ne narušavaju posvećenost zemalja Evropskoj uniji, i dok god su otvoreni za sve. Na neki način, može se reći da ako dvije ili tri ili četiri zemlje odluče da žele unaprijed da urade svoj domaći zadatak, onda je to u redu sve dok je taj zadatak unutar zahtjeva Berlinskog procesa. Znači, ne podržavamo jedno ili drugo, ili jedno više od drugog, već podržavamo sve što zbližava region - objasnio je Eskobar.

On kaže da je optimista kada je riječ o ulasku zemalja zapadnog Balkana u EU.

- Imam i mislim da mladi ljudi u regionu imaju taj isti entuzijazam. Vidite, da budem iskren, s obzirom na stope rasta, region je tržište od oko 20 miliona ljudi, ekonomija od oko 120 milijardi eura sa prosječnom stopom rasta od 7 posto ili više. To je skoro 5 posto više nego u nekim većim zemljama EU. Dakle, zapadni Balkan, kada bude potpuno integrisan u Evropu, biće pokretač ekonomskog prosperiteta, pokretač rasta broja radnih mjesta i još uvijek sam veoma entuzijastičan zbog toga. Sada je izazov u tome da li lideri regiona također vide tu mogućnost ili će ostati ukorijenjeni u svom trenutnom razmišljanju o etničkom rivalstvu i političkoj krizi na trajnoj osnovi.

Kurti jeste partner SAD

-aKomentarišući izjavu američkog ambasadora Kristofera Hila da „srpska strana sarađuje na veoma dobar način i da je Srbija kao partner pouzdana ali i da nije siguran da je premijer Kosova Albin Kurti partner SAD, Eskobar je naglasio da Kurti jeste partner SAD."

- Moram to da razjasnim – gospodin Kurti jeste naš partner. On je ponekad težak partner, ali je partner. Kosovo je naš partner. Srbija je naš partner. Dakle, u budućnosti želimo da iskoristimo dobre odnose koje imamo sa Kosovom i poboljšanje odnosa koje imamo sa Srbijom da pronađemo način, da pronađemo obostrano prihvatljiv i obostrano koristan put kako bi i jedni i drugi mogli da budu dio EU zajedno. I ne samo to, već da i jedni i drugi pomognu da se otvore vrata integracije za ostatak regiona. Dakle, želimo da iskoristimo naše dobre odnose da pomognemo posredovanju u budućnosti - istakao je Eskobar.