Peter Szijarto: Hrvatska je povećala naknadu za energente, otežava nam nabavu

Mađarska od EU traži dulji rok za prodaju ruskih naftnih derivata Češkoj, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Peter Szijarto (Szijjarto), ustvrdivši i da hrvatske naknade za tranzit energenata otežavaju diversifikaciju nabave. Mađarskoj energetskoj grupi MOL treba dodatnih godinu dana da završi investiciju u slovačkoj rafineriji Slovnaft koja će omogućiti nabavu nafte iz drugih izvora, izjavio je ministar Szijarto nakon sastanka sa slovačkim kolegom Miroslavom Vlakovskim (Wlachovský).

- Zato tražimo od EU da za godinu dana produi izuzeće od sankcija koje MOL-u i Slovnaftu, članici grupe, omogućuju izvoz proizvoda dobivenih preradom ruske nafte u Češku - kazao je Szijarto. MOL ima rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj koje nemaju izlaz na more i naftu dobivaju južnim krakom cjevovoda Družba.

Slovačka planira smanjiti udio ruske nafte

Slovačka naftu gotovo u cijelosti doprema Družbom iz Rusije, ali ove godine planira smanjiti udio ruske nafte. U aprilu predsjednik i izvršni direktor mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi izjavio je za Reuters da 500 do 700 miliona dolara tehnoloških ulaganja, potrebnih za diversifikaciju opskrbe rafinerija Dunav i Slovnaft, planiraju dijelom finansirati novcem iz fondova EU.

- Željeli bismo moći slobodno odlučiti na kraju 2025. kada ćemo, koliko i koju vrstu nafte isporučivati u koju rafineriju. Do kraja 2025., odnosno početka 2026. godine - dodao je Hernadi. U 2022. samo pet posto nafte koju je Slovnaft prerađivao stizalo je iz neruskih izvora, a do kraja ove godine taj udio porast će na nekih 30 do 35 posto, izjavio je šef MOL-a.

Hrvatska otežava diversifikaciju

Mađarski ministar vanjskih poslova naglasio je i da diversifikaciju nabave u međuvremenu otežavaju podignute hrvatske naknade za tranzit energenata. Hrvatska je podigla tranzitne naknade koje su sada četiri puta više od tržišne cijene, izjavio je Szijarto.

Budući da Hrvatska leži na ruti koja je za regiju alternativa izravnom uvozu energije iz Rusije, taj potez predstavlja veliko opterećenje za mađarsku i slovačku opskrbu energijom i otežava energetsku diversifikaciju, kazao je mađarski ministar.

- Mislimo da nije časno ostvarivati veliku dobit u vrijeme rata, pogotovo ako mjere dovode u opasnost energetsku sigurnost drugih zemalja - izjavio je mađarski ministar vanjskih poslova.