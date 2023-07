Vršnjačko nasilje u Nišu: Dječak brutalno pretučen dok je čekao drugarice da se vrate iz marketa

U dvorištu Osnovne škole "Ratko Vukičević" u Nišu trojica iz grupe od dvadesetak maloljetnika fizički su napala četrnaestogodišnjaka i povrijedili ga.

Niška policija, zvanično je potvrđeno, već 48 sati ispituje događaj koji se u petak 14. jula kasno navečer zbio u dvorištu Osnovne škole “Ratko Vukičević“ u Nišu, kada je fizički napadnut i pretučen četrnaestogodišnji dječak.

Provokacije

U Policijskoj upravi rečeno je medijima da su odmah, još u petak navečer i poslije dojave o tučnjavi među maloljetnicima intervenisali u dvorištu škole i da se od tada utvrđuju detalji i okolnosti nemilog incidenta, piše Jugmedia.

Prema dosadašnjim saznanjima jedan dječak od 14 godina, koji inače nije učenik ove niške škole sjedio je oko 22 sata na klupi sa dvije vršnjakinje.

Kada su one, na trenutak, otišle do obližnjeg marketa da nešto kupe, a on ostao sam, dječaku je prišla grupa od dvadesetak maloljetnika i počeli su, prema tvrdnjama njegovog oca, da ga provociraju pitanjima šta traži u dvorištu ove škole, kada nije njen đak.

Traganje za počiniocima

Trojica najratobornijih iz te grupe su mu prišla i počela da tuku, četrnaestogdišnjak je pao na beton i pritom zadobio od ovih napadača nekoliko udaraca nogom u glavu. Kada su se u dvorište vratile djevojčice počele su da viču i vrište, a jedna od njih je pozvala mobilnim telefonom policiju čija je patrola stigla za manje od tri minute do ove škole.

Napadači su se razbježali, djevojčice su saslušane u policiji i prema dosadašnjim saznanjima prepoznale su dvojicu od trojice napadača. Očekuje se da će ih pripadnici MUP-a pronaći i privesti.

Povrijeđeni četrnaestogodišnjak je prevezen vozilom niškog Zavoda za urgentnu medicinu na Kliniku za stomatologiju, odnosno na Odjeljenje maksilofacijalne hirurgije, gdje mu je utvrđena povreda jagodične kosti i gdje je zadržan na liječenju.

Obavljeno je, rečeno je Politici, i snimanje glave napadnutog dječaka i utvrđeno je da, srećom, nema težih povreda.