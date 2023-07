Veljoviću, Mrkiću i Nikočeviću određen pritvor

Dugogodišnji direktor crnogorske policije Veselin Veljović, Podgoričanin Mujo Nikočević i Nikola Mrkić iz Nikšića sprovedeni su sinoć u Istražni zatvor. Njima je, nakon saslušanja u Višem sudu, pritvor odredila sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, koja je prihvatila predlog Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Lisice na ruke

Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda, Marija Raković, za „Vijesti“ je kazala da je Veljoviću pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke, Nikoli i Aleksandru Mrkiću zbog opasnosti od bjekstva, a Nikočevicu zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

Pojasnila je i da se Aleksandru Mrkiću na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, Veljoviću krivičnog djela stvaranje krimanalne organizacije, odnosno članstvo u njoj i zloupotreba službenog položaja, a Nikoli Mrkiću i Nikočeviću stvaranje kriminalne organizacije, odnosno, članstvo u njoj.

Veljović, Nikočević i Mrkić nešto prije 19 sati izvedeni su iz betonjerke i sprovedeni do zgrade Višeg suda. Policajci su svog bivšeg šefa prvog uveli u sudnicu, a potom su iz marice izveli Mrkića i na kraju, iz trećeg automobila, i Muja Nikočevića. Njih trojicu 24. jula uhapsili su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, koji su im lisice na ruke stavili po nalogu SDT-a.

Pred specijalnim tužiocem Jovanom Vukotićem svi su negirali krivicu. Veljović je tvrdio da nije, kako to tužilaštvo sumnja, odavao povjerljive informacije navodnom organizatoru te krimi-ekipe Aleksandru Mrkiću, već da ga je, naprotiv, istraživao dok je upravljao policijom.

Nikočević je odbacio vezu sa kriminalnom grupom kojoj po tvrdnjama SDT-a pripada, a to je učinio i Mrkić.

SDT je, ipak, odlučilo da im odredi zadržavanje, a potom i da od Višeg suda traži da ih pritvore zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke i saučesnike. Tužilac Vukotić predložio je sudu da pritvor odredi i Aleksandru Mrkiću, za kojim policija traga.

SDT tereti Veljovića da je krajem 2020. godine dojavio Aleksandru Mrkiću povjerljivu informaciju, od koje je taj Nikšićanin imao korist u nelegalnom poslu - švercu cigareta.

Dokaze o tome crnogorski istražitelji dobili su posredstvom međunarodne pravne pomoći, od Europola.

Veljović je negirao da je to učinio, a objasnio je i da nije bio na čelu Uprave policije u periodu za koji ga SDT tereti da je pomogao Mrkiću, već da je bio savjetnik za bezbjednost bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

Nikočevića terete da je aktivno učestvovao u krijumčarenju cigareta, kao i Nikolu Mrkića.

Aleksandru Mrkiću na teret stavljaju da je organizovao šverc duhanskih proizvoda. SDT ih sve tereti da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje.

Specijalni tužilac i portparol SDT-a, Vukas Radonjić, najavio je da će se aktivnosti tužilaštva i policije u tom predmetu nastaviti i narednih dana. Aleksandar Mrkić duže od deceniju slovi za važnu kariku u organizaciji šverca cigareta za takozvani mojkovački klan.

Kamion cigareta

“Vijesti” su nedavno objavile prepisku sa kriptovane Skaj aplikacije u kojoj, sada uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović, pominje upravo Mrkića i Veljovića. On se u avgustu 2020. godine pohvalio šefu kavačkog klana Radoju Zviceru i odbjeglom kolegi Ljubu Miloviću da je navodno oduzeo kamion cigareta Mrkiću.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije, Nikola Terzić, prije dva dana saopštio je da su prepiske sa Skaj aplikacije bile povod za formiranje predmeta u kojem su osumnjičeni Veljović, Nikočević i Mrkići...

Predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, Milan Knežević (DNP) rekao je juče za TV Vijesti da hapšenje Veljovića nije nikakva tajna, niti spektakularna medijska vijest.

- Ono što jeste simptomatično, to je da mu se na teret stavlja nešto potpuno drugačije u odnosu na ono što se pojavilo u medijima, a čak smo saznali od v.d. direktora Uprave policije Nikole Terzića da se gospodin Veljović direktno ne vezuje za krijumčarenje cigareta - kazao je on.

Organizirani kriminal

Knežević je istakao i da misli da to zaslužuje da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Član Odbora za bezbjednost i odbranu, Miloš Konatar iz GP URA, ocijenio je da se dešavaju historijske stvari.

- Do sad, mogu reći i najveći udari na strukture organizovanog kriminala. Vidjeli smo da su te strukture sezale do najviših bezbjednosnih funkcija, koje su obavljali ljudi koji su po svemu sudeći upleteni u šeme organizovanog kriminala i uprkos opstrukcijama koje vidimo ovih dana, pipci te hobotnice sežu i do djelova političkih partija, medija, NVO sektora.

Ono što je važno je da država pokazuje volju da u borbu protiv organizovanog kriminala istraje i da pobijedi u toj borbi... Ovo budi strahovite duhove prošlosti. Svjedoci smo da je organizovani kriminal pokušavao da fizički likvidira osobu koja predstavlja instituciju države Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije - rekao je Konatar.

Pripremano ubistvo

Kada je i čije ubistvo pripremano, kako je Uprava policije dobila te informacije i šta je učinjeno da se to krivično djelo spriječi, jučer niesu odgovorili iz te bezbjednosne institucije.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić o tome je prije dva dana pričao u centralnom dnevniku TV Vijesti, saopštivši da je prije nekoliko dana, prema operativnim podacima bezbjednosnih službi, pripremano ubistvo jednog od visokih funkcionera koji se bavi sektorom bezbjednosti.