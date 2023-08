Beograd pogodilo nevrijeme: Na snazi crveni meteoalarm zbog obilnih pljuskova i olujnog vjetra

Nevrijeme praćeno kišom, gradom i olujnim vjetrom, pogodilo je u subotu poslijepodne Beograd, javlja Anadolu.

Obilne kiše poplavile su nekoliko ulica u glavnom gradu Srbije, izazvavši probleme u saobraćaju.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije oko 18 sati saopštio je da će uveče i u prvom dijelu predstojeće noći, biti veoma nestabilno s uslovima za vremenske nepogode u vidu obilnih plјuskova, pojave grada i kratkotrajno, pri najintenzivnijim grmlјavinskim procesima, olujnim vjetrom.

Uslijed očekivane pojave vremenskih nepogoda, na snazi će biti i crveni meteo alarm, saopšteno je iz RHZS-a.

Kako su ranije naveli, očekuje od 20 do 40 milimetara padavina, lokalno i do 70 milimetara, kao i pad temperature za oko pet do osam stepeni.