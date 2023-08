Bivši radnik koji je bio uposlen na plaži u Baru: Nije ovo prvi put da je vlasnik tjerao muslimane

Vlasnik plaže u Utjeha u crnogorskom baru, Dragan Đurović (64) je prije nekoliko dana otjerao grupu turista koja je muslimanske vjeroispovijesti. Žena se kupala u hidžabu, a jedan radnik je sada otkrio da, osim što je neljubazan, šamara zaposlene.

"Kuriru" se javio radnik D.M. (21) iz Srbije koji je 3. jula počeo da radi Dragana Đurović, vlasnika "Rocky Beach" u Utjehi. Kako kaže, radio je svakog dana 13 sati, a Dragan Đurović mu nije isplatio poveću sumu novca.

Dao 500 eura

- Isplatu za prvi mjesec sam trebao da dobijem 3. avgusta, poslije 20 dana rada mi je dao 500 eura, a ostalo je da mi isplati još 800 eura. Radio sam 13 sati svaki dan, 3. avgusta su oni imali neku porodičnu proslavu i nisam htio ništa da ga pitam oko plaće. Sutradan, pred kraj smjene, mi drug kaže kako je gazda rekao da nam neće dati novac i to kao garanciju da bi mi ostali da radimo - priča D.M.

Potom se obratio gazdi. Ali, uprkos tome, ne vjeruje da će mu isplatiti preostali dio plaće.

- U bijesu sam ustao i otišao, sutradan se nisam pojavio na poslu. Drugar mi je posalo poruku da mu je gazda rekao da je bolje da se ne pojavljujem i da će biti haos. Otišao sam taj dan, to je bilo 5. avgusta popodne i čovjek je krenuo u mom pravcu. Rekao sam mu „Dobar dan, gdje su moje pare?“, on je bacio metlu iz ruke i lupio mi šamar. Krenuo je da me izbacuje iz lokala pred svim gostima i zaposlenima. Istrpio sam sedam šamara, nisam želio da reagujem. Hoću da ga tužim i želim da mi vrati novac koji sam zaradio - dodaje mladić.

Vrijeđao ga

Vlasnik ga je vrijeđao. Govorio mu je "Marš, stoko, skloni mi se, bruko jedna!".

- Zvao sam policiju, koja nije željela da dođe na lice mjesta, već su me zvali da ja odem do stanice. Otišao sam na razgovor, poslije toga sam išao i kod ljekara. Prijavio sam sve i konzulatu u Herceg Novom i ambasadi u Podgorici. Za 13 sati rada sam dobijao samo jedan obrok, jednom sam se čak i otrovao od neke pljeskavice koju su nam dali - zaključio je mladić.

Komentarišući incident koji se desio prije nekoliko dana, kada je D. Đ. izbacio muslimane sa plaže, bivši radnik kaže da mu to nije prvi put, piše Kurir.

- Bio sam prisutan kada je izbacio još jednu porodicu muslimana. Nije se ponašao tako bezobrazno kao što je na onom snimku, ali ih je istjerao. Nije mu prvi put da izbacuje muslimanske porodice - priča D. M.