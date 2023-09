Brnabić: Nisam optimistična, ali voljela bih da dođe do dogovora u Briselu

Srbijanska premijerka Ana Brnabić kazala je danas da nije optimistična povodom nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu jer kosovski premijer Albin Kurti ne želi mir i stabilnost.

- Voljela bih da dođe do nekog dogovora, jer nama je neophodan mir i stabilnost. Ali hoće li to Kurti? Mislim kako je pokazao da neće. Vidjet ćemo, s pažnjom pratimo razgovore u Bruxellesu - rekla je Brnabić.

Ona je ruganje opozicije i dijela medija odlukom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da napravi sendvič sa salamom čija je cijena snižena nazvala "vrhuncem ludila i bezobrazluka" i dovela to u vezu s nastavkom dijaloga Kosova i Srbije.

Pokušaji slabljenja države

- Nisam optimistična jer i u zemlji pokušavaju oslabiti predsjednika i Vladu. Kada se predsjednik treba fokusirati na odbranu integriteta Srbije oni pričaju o glupostima, je li predsjednik jeo parizer ili nije. Ali smatram da predsjednik ima dovoljno fokusa i emotivne stabilnosti da sve to stavi iza sebe i najbolje brani naše interese - rekla je Brnabić, prenosi Beta.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio na svom Instagram profilu snimak kako s ministrom finansija Sašom Malijem i ministrom unutrašnje i vanjske trgovine Srbije Tomislavom Momirevićem doručkuje sendvič sa salamom što je izazvale reakcije srbijanske opozicije i dijela medija.

Opozicija gubi kompas

Predstavnici srbijanske proevropske opozicije zahtijevaju od Vučića da raspiše vanredne parlamentarne i beogradske izbore do kraja godine, no Brnabić smatra da je opozicija izgubila svaki kompas zbog kritikovanja Vučića i to nazvala "frontalnim napadom na parizer".

- I to se događa nakon što je opozicija u skupštini pokušala spriječiti rast plata i penzija, subvencije poljoprivrednicima i podršku majkama s djecom - rekla je Brnabić te dodala da podržava ideju o održavanju vanrednih izbora do kraja godine.