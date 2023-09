Kesić na Weekend Media Festivalu prepričao nevjerovatnu situaciju iz Sarajeva: Izlazim iz BKC-a, kad čovjek na podu leži.....

Na Weekend Media Festivalu u Hrvatskoj na panelu "Šta je tu smiješno - Humor u regiji", jedan od učesnika panela bio je poznati srbijanski voditelj i komičar Zoran Kesić.

Tokom svog izlaganja Kesić je prepričao zanimljivo iskustvo koje je imao nakon nastupa u Sarajevu.

- Imao sam nastup u BKC-u. I sad poslije nastupa pitam ja svoje domaćine Adija i Edina hoćemo li na pivo, mi izađemo kad ispred na podu leži čovjek, kolabirao. Ja mu prilazim, a on polusvjestan nabaci kez na lice i kaže: Ma jesi li ti onaj Kesić?" Dolazi sad tu hitna i ovaj iz hitne kad me ugledao trči prema meni i govori: Pa đesi Kesiću, daj da se slikamo. Rekoh, pusti mene, leži ti čovjek na podu. Kaže on, ma bit će on dobar, nego kakav si mi, hajmo selfi jedan. E tu su neke zanimljive mentalitetske stvari na ovim prostorima. Nisu baš normalne, al' su smiješne - rekao je Kesić.