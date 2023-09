Šefica slovenske diplomatije: Do kraja godine započeti s pregovorima između EU i BiH

Tanja Fajon, ministrica vanjskih poslova Slovenije i velika prijateljica BiH na diplomatskoj akademiji u Beču je govorila o proširenju EU.

Posebno se osvrnula na BiH, rekavši kako misli da je vrijeme da do kraja godine treba da započne s otvaranjem je pristupnih pregovora između Europske unije i BiH.

- Sa novom vladom postoji dobar momentum jer je nova vlada uspostavljena veoma brzo, možda i najbrže ikada, donesen je i budžet i pet novih zakona. Dakle, oni pokušavaju. To je nešto što moramo ohrabriti i podržati ih. Slovenija tehnički i financijski podržava zemlju da ide u reforme.

Stoga, ja mislim da je vrijeme da BiH do kraja godine dobije ili započne pregovarački proces. To je ono što smo pokušali postići. Prošle godine smo uspjeli osigurati kandidatski status zemlji, sada je naš cilj da do kraja godine započnui pregovarački proces. Mislim da bi to bila važna politička poruka - kazala je Fajon.