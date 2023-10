Ambasador SAD na Kosovu: Oružje korišteno u napadu na sjeveru se ne može nabaviti bez pomoći države

Ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenir (Jeffrey Hovenier) rekao je da je za sada poznato da oružje kojim se koristila teroristička grupa koja je 24. septembra napala Kosovo na sjeveru zahtijeva državnu strukturu i da se ne može kupiti na domaćem tržištu.

Hovenir je ponovio da napad nije bio spontan, ali da ima još stvari koje treba razumjeti.

Sofisticirano oružje

- Postoje neke stvari koje znamo. Znamo da ova grupa ljudi nije bila spontana. Ovi pojedinci, koji su, koliko znamo, svi bili etnički Srbi, imali su pristup i posjedovali sofisticirano oružje koje se ne može kupiti na lokalnom tržištu. Potrebna vam je struktura, obično vladina struktura, da ih opskrbite tim oružjem. Znamo da je većina materijala koji su iza sebe ostavili srbijanskog porijekla. Znamo da je Milan Radoičić, potpredsjednik Srpske liste, preko svog advokata javno istupio i prihvatio odgovornost te rekao da je organizirao i sudjelovao u napadu. To su stvari koje znamo i pokušavamo razumjeti više o napadu. Znamo da se to ne može dogoditi spontano. Dakle, kao što sam rekao, iza toga su stajale strukture ili organizacije. Još uvijek pokušavamo otkriti kako je to točno funkcioniralo - rekao je Hovenir.

Sjedinjene Američke Države također su danas pokazale svoju predanost Kosovu. Oni su u srijedu kosovskoj policiji donirali sedam bespilotnih letjelica, čije je raspoređivanje usmjereno na povećanje javne sigurnosti u zemlji.

Američki ambasador Hovenir rekao je tokom ceremonije da brzina kojom se dronovi mogu poslati tamo gdje su potrebni čini ih korisnim uređajima za spašavanje života.

Stabilnost u regiji

Dronovi su donirani kosovskoj policiji otprilike tri sedmice nakon napada grupe naoružanih Srba u sjevernom selu Banjska u kojem je ubijen policajac. Trojica napadača također su ubijena u sukobima, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost u regiji.

- S obzirom na nivo kriminalnih aktivnosti organiziranih kriminalnih grupa u regiji, ovi sistemi bespilotnih letjelica bit će ključni resurs za provedbu zakona na Kosovu u borbi protiv kriminalnih aktivnosti na zemlji iu zraku - rekao je Hovenir.

Direktor kosovske policije Gazmend Hoxha rekao je da su dronove odabrali stručnjaci kosovske policije u saradnji sa stručnjacima američke vlade.

Rekao je da će današnje donacije imati pozitivan učinak na poboljšanje kapaciteta policije za upravljanje situacijama na terenu, kao što je upravljanje događajima velikih razmjera poput protesta, koncerata, javnih demonstracija, kao i nadgledanja granica Kosova i u operacijama drugih aspekata istrage koje će kosovska policija provoditi u budućnosti, prenosi Geopost.