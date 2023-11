Suspendovana tužiteljica Lidija Mitrović osuđena na sedam mjeseci zatvora

Suspendovana specijalna tužiteljica Lidija Mitrović osuđena je na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

To je odlučio sudija podgoričkog Višeg suda Nenad Vujanović.

Olakšavajuća okolnost

Obrazlažući visinu kazne Vujanović je kazao da je Mitrović bila dužna da uspostavi vladavinu prava i štiti pravni poredak, a kao olakšavajuću okolnost naveo je to što je majka troje djece.

Advokat Zoran Piperović, branilac tužiteljice Mitrović, kazao je da mu obrazloženje prvostepene presude nije jasno u mnogim detaljima.

Rekao je da će odbrana uložiti žalbu Apelacionom sudu na prvostepenu presudu Višeg suda.

Prema optužnici Specijalnog tužilaštva, Mitrović se tereti da je omogućila pribavljanje koristi za pet osoba u predmetu "Klap" tako što je primijenila institut odgođenog gonjenja, iako je znala da nisu ispunjeni zakonski uslovi, a rješenjem o odbacivanju krivične prijave pribavila im imovinsku korist u vidu nevođenja krivičnog postupka.

Tužiteljica Mitrović je optužnicom SDT-a bila okrivljena da je protivpravnim iskorištavanjem svog položaja pribavila korist Nikoli Peroviću, Suzani Mihailović, Predragu Raičkoviću, Zahudinu Buliću i Marini Vujošević, tako što je u periodu od 4. novembra 2020. godine do 31. decembra 2021. godine protiv njih odbacila krivične prijave i odgodila krivično gonjenje za krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje je zaprijećena kazna od jedne do šest godina zatvora, iako je znala da se za to djelo ne može koristiti ovaj institut.

Iskoristila službeni položaj

Mitrović je u završnim riječima rekla da je u zakonitom postupku i u skladu s tužilačkim ovlaštenjima, uvjerenjima i znanjem odbacila prijave za utaju poreza i doprinosa protiv četiri fizička i jednog pravnog lica, te je zatražila oslobađajuću presudu.

S druge strane, specijalni tužilac Miloš Šoškić ustvrdio je da je Mitrović sa namjerom iskoristila svoj službeni položaj i primijenila institute odgođenog gonjenja, iako je znala da nisu ispunjeni zakonski uslovi prema šest fizičkih lica, a rješenjem o odbacivanju krivične prijave pribavila im imovinsku korist u vidu nevođenja krivičnog postupka.

Tužilački savjet je, 23. juna ove godine, donio odluku da se Mitrović privremeno suspenduje.