Ovu djecu nije donijela roda: "Rađale smo u mećavi, na brodu, u helikopteru, u tunelu..."

- Došao je za 20 minuta. Ukrcali smo se i poletjeli za Split. Bila sam priključena na CT pa je doktor Tole vidio da imam trudove. Tvrdila sam da ih nemam, ali me on pregledao i vidio da Franku već viri glavica - emotivno priča Ivana za 24sata. Kad se Franko rodio, u helikopteru je zavladala sreća.

- Stigao je ginekolog i pregledao me. Franko nam je bio treće dijete, a prvo dvoje djece rodila sam na vakum. Ginekologa je bilo strah poslati nas preko Pelješca u bolnicu, trebalo bi nam najmanje 2 i pol sata do tamo, a trebalo bi naručiti trajekt - prepričava Ivana.

A na čvrstom tlu, u selu potpuno odsječenom od svijeta zbog silnih snježnih nanosa, u februaru 2012. godine zdravu djevojčicu u Drinovcima rodila je mlada majka Marta Glavota. Do njene porodične kuće nisu mogli ni ralica ni zimska služba, nego jedino pripadnici Gorske službe spašavanja. Oni su pješice krčili oputinu kako bi stigli do 31-godišnje rodilje. Tad rođena Snježana Jelena sretna je 12-godišnja djevojčica. Odlična je učenica sedmog razreda Osnovne škole u Drinovcima te ponos i sreća porodice Glavota. Očeva princeza i majčina biserna pahuljica, kako joj roditelji tepaju, ima želju postati kuharica.

- Zove se Stara frajla. To je helikopter koji je u Domovinskom ratu prvi poletio iz naše baze, prevozio je mnogo ranjenika, bio zarobljen od strane Srbije, a naši su ga vratili. Baš je poseban helikopter, a poseban je i naš Franko - priča Ivana. Iako su joj porođaji bili teški, prva dva na vakum, a treći u helikopteru, to nije prestrašilo ni Ivanu, a ni njenog supruga Vedrana.

- Mama mi je sve ispričala. Rekla mi je kako se jako uplašila dok me rađala, ali eto sve je prošlo super. Pa vidite da sam posebna. Mama je htjela da se zovem Jelena, ali zato što sam se rodila u vanrednim uvjetima, zametena u snijegu, dodali su mi prvo ime Snježana, koje volim, ali volim i Jelena - govori ova hercegovačka snježna princeza na koju su silno ponosni roditelji, ali i sestre Milena i Mateja, blizanke Julija i Zorica te brat Ivan. Snježana svaki dan do škole u Drinovcima putuje pet kilometara, voli učiti i pjevati. Zanima je sve što zanima i ostale tinejdžere. Za razliku od mame, ona voli snijeg, kojemu se uskoro nada.

- Porodile su me pokojna baka Mila i komšinica Ljilja, kojoj je trebalo pola dana hodanja kroz snježne nanose da se probije do mene. Tunele su kopali u snijegu. Sjećam se da sam te večeri zaspala uz vatru, snijeg je počeo lagano padati. Ujutro oko osam sati pogledala sam kroz prozor i vidjela da je snijeg zatrpao gotovo cijelo prozorsko okno u prizemlju kuće. Odmah sam dobila trudove, a Snježanu sam rodila u pet sati poslijepodne. Bila je to subota, a tek sutradan, u nedjelju, pripadnici gorske službe i medicinsko osoblje uspjeli su se probiti do naše kuće - prisjeća se Marta.

Brod koji povezuje otoke Ravu i Iž svega dva puta dnevno, u Zadar je tako dovezao zdravog dječaka. A kako je rođen na brodu, dobio je i besplatnu doživotnu kartu.

- Meni je to bilo sve pozitivno iskustvo, sakrila sam se u nekom dijelu broda da ne smetam, ali su me poslije doveli u brodski salon. Kraj mene je bila žena koja i sama ima šestero djece i ona je bila moja babica, iako to sigurno nije njena struka. Sve je prošlo u najboljem redu - prisjeća se Marijana dana kad je u uvjetima koji nisu bolnički postala majka po drugi put. Budući da se ipak takvi porođaji smatraju opasnima, novorođeni Ivano u bolnici je, umjesto tri dana, ostao nešto duže.

- Peti dan je izašao iz bolnice i vratili smo se kući, veseli i sretni. Događaji ne pitaju kad će šta biti, a mi smo prošli odlično, iako smo svjesni da nema puno ljudi kojima su kao mjesto rođenja upisane koordinate geografskog položaja. Doduše, u službenim papirima kao mjesto rođenja stoji Zadar - govori Danijel, otac sad već gotovo punoljetnog dječaka.

Iako je brodska beba, Ivano nije izabrao Pomorsku, nego Tehničku školu. Ivano putuje s otoka u grad i nazad baš svaki dan. I tačno prolazi rutom na kojoj je došao na svijet. Mnogi putnici ga se i sjećaju upravo po tom nesvakidašnjem događaju.

Vatrogasac joj pomogao da se porodi u tunelu

A Umažanka Ingrid Visintin svoje je treće dijete rodila na izlazu iz tunela Učka prema Rijeci. Njen dramatičan porođaj snimile su nadzorne kamere. Svoju djevojčicu Melisu rodila je u bakinu Cliju u decembru 2009. godine. Sve je počelo 14. decembra, kad je došla kući nakon redovnog pregleda. Čim je došla kući, osjetila je trudove koji su postajali sve češći i intenzivniji. Oko 20.30 sati suprugu je rekla da je vozi u Rijeku jer će se poroditi.

- Suprug je vozio iz Umaga prema Rijeci i mislila sam da ćemo stići do bolnice. Baš kod naplatnih kućica, na ulazu u tunel, meni je pukao vodenjak. Trudovi su postali češći i bolniji te je počela naša borba s vremenom da stignemo do bolnice. Osjećala sam da neću izdržati i da beba izlazi. Međutim, suprug nije smio stati u tunelu Učka, nego je nastavio voziti dalje. Na izlazu iz tunela bilo je već pakleno. Moja beba se baš u tom trenutku htjela roditi i udahnuti zrak svojim plućima. Stali smo na izlazu iz tunela, sa strane. Rekla sam mužu da zove 112, da se porađam. Suprug je nazvao i u panici izletio po pomoć te naišao na vatrogasca Zdenka Merklina, djelatnika Bina-Istre. Zamolio ga da dođe do vozila i pomogne pri porođaju. Vatrogasac je bio predivan u tom, za sve nas, uzbudljivom trenutku. Bodrio me, pazio i govorio šta moram tačno napraviti. I eto, sve je prošlo, hvala Bogu, dobro. Melisa je zaplakala. I onda je došla Hitna pomoć. Prevezli su nas u bolnicu. I danas smo u kontaktu s vatrogascem i to nas je iskustvo doživotno spojilo - prisjetila se detalja Ingrid koja je rodila za svega 15 minuta. Melisi roditelji često pričaju kako je i gdje došla na svijet, a njoj je to i danas zabavno.