Svjedočili roditelji ubijene djece u "Ribnikaru": I sad čujem zvuk grumena zemlje koji sam bacila u grob svog sina

Parnični postupak po tužbi osam porodica ubijenih u masovnoj pucnjavi u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" održan je danas. Suđenje je trajalo šest sati, a iskazi su dali roditelji troje djece, piše Telegraf.

Na početku suđenja punomoćnih oštećenih porodica Ognjen Božović zatražio je da dio suđenja u kojem će iskaze davati braća i sestre ubijene djece bude zatvoren za javnost. - Davanje iskaza kod djece budi traumu i psiholozi predlažu da javnost ne bude prisutna. Predlažemo da djeca govore na nekom drugom ročištu koje će biti zatvoreno za javnost - rekao je advokat, a sudija je usvojila prijedlog. Postoji objektivna odgovornost škole Božović je naveo i da je u podnesku škole navedeno da dežurstvo učenika nije bilo protivzakonito i da to nije tačno jer je 2022. godine donesen akt kojim je izričito utvrđeno da na dežurstvu treba da budu zaposleni, ne zaposleni i učenici. On je istakao da škola ne može da bude kriva za ono što se desilo, ali da postoji objektivna odgovornost škole. - Treba da se dokaže da li je škola kriva za propuste. Škola je odgovorna ako nije vršila nadzor na način na koji je propisano. Škola nije dostavila nijedan nalaz, nema program za zaštitu od nasilja, tim za zaštitu od nasilja, nema program protiv diskriminacije. Primjetno je odsustvo rada škole sa žrtvama nasilja. U pitanju je ogledna škola, ona treba da ima najsavremenije tehnike rada - dodao je i istakao da su svakako najodgovorniji dječak koji je pucao i njegovi roditelji, ali da i škola nosi odgovornost. Advokatica porodice Kecmanović Marina Ivelja izjavila je saučešće porodicama u ime Kecmanovića i rekla da je dječak zvanično prebačen u drugo odjeljenje. Dodala je i da Streljački savez Srbije navodi da i djeca mlađa od dječaka koji je pucao u "Ribnikaru" mogu da se obučavaju za rukovanje oružjem. Također, zatražila je i da bude prikazan snimak iz škole, kako bi bile utvrđene okolnosti. Advokat Božović je odgovorio da se vidi da su roditelji podnijeli zahtjev za prebacivanje u drugo odjeljenje i smjenu i da to nije sporno, ali da je škola taj zahtjev odbila, da bih dan kasnije prihvatila i to "kada je otac otišao kod direktorice". On je napomenuo da nije ispoštovana procedura.

Parnično suđenje porodici Kecmanović . Tanjug Parnično suđenje porodici Kecmanović . Tanjug

- Postoji razlika između sporta i onog što su oni radili. Dječak nije bio član streljačkog kluba, otac mu je omogućio rukovanje velikokalibarskim oružjem, pucali su u mete u obliku čovjeka. Otac je sina učio da bude mašina za ubijanje, učio ga je da puca iz češke zbrojevke, koju je kasnije upotrijebio u školi da puca u svoje drugove - rekao je Božović. Sudija je potom pozvala roditelje ubijene dece da daju svoje iskaze i rekla im da "mogu da kažu sve što im je na duši i u mjeri u kojoj mogu". Roditelji su pričali kako je za njih izgledao taj 3. maj, ali i kako se nose sa gubitkom. Dok su iznosili iskaze, u suzama su bili roditelji, publika, novinari, advokati, kao i sudija. "Prvi i posljednji put poljubila dijete 6. maja" O tom danu koji je njihove živote promijenio iz korjena, prvi je govorio Ivan Božović, koji je tog 3. maja svoju kćerku odvezao u školu, a sa njom se čuo i neposredno prije ubistva. - Taj dan je imala slikanje. Kasnila je. Poljubili smo se i otišla je. Zvala me je oko 8.33 i tražila hranu iz Meka. Rekla je da je tradicija da dežurni naruče Mek. Rekao sam da ću joj donijeti novac u povratku. Poslije toga me je zvala supruga i rekla da se desila pucnjava u školi. Svašta mi je prošlo kroz glavu, ali nisam mislio da je pucnjava baš u školi. Ipak, bila je dežurna, sjedila je blizu ulaza - ispričao je otac. Kako je rekao, vrijeme je prolazilo u strahu. Odjeljenje njihove kćerke izašlo je iz škole, a ona se nije javljala na telefon, kao ni njena razredna. Niko nije znao odgovore na njihova pitanja. Išli su od bolnice do bolnice. Otišli su u svaku bolnicu za koju je rečeno da su u njoj zbrinuta povrijeđena djeca. U tom momentu još nisu znali da ima ubijenih. Do njih je, kao i do drugih roditelja, došla vijest da je određeni broj djece zaključan u fiskulturnoj sali. Ivan se nadao da je njegova kćerka tamo. - Gajili smo nadu da će sve da bude u redu, a onda je do nas došla informacija da je Dragan ubijen. Ona je sjedila u hodniku blizu njega. Potom smo saznali da je ubijeno osmero djece. Novinarka mi je pokazala poruku da roditelji koji ne znaju gdje su im djeca treba da se jave u policijsku stanicu. Dao sam bratu ključ od auta, a ja sam trčao - dodao je. Ispred policijske stanice je, kako je rekao, vidio majku druge djevojčice "i bilo mu je jasno šta se događa". U kancelariji je bila direktorica, koja mu je rekla da je identifikovala njegovu kćerku. Poslije toga više ništa nije slušao. - Zvao sam Ninu i rekao da naše kćerke više nema. Ona kao da nije razumjela, rekla je da će brzo da dođe. Sjeo sam na zidić i plakao. Nina je došla, zagrlili smo se. Prišla je majka jednog djeteta, njih dvije su se zagrlile, iako se nisu poznavale. Svijet nam se srušio - ispričao je Ivan. Da su ga prije 3. maja pitali kako zamišlja život, rekao bi da ima sve. Sve to došlo je sa njihovom kćerkom. Tada su, rekao je, postali prava porodica. Njihova kćerka bila je njihovo svjetlo.

- Govorili smo sinu da ne zna koliko je sretan što ima sestru, a ona je njega obožavala. Bila je duhovita. Sin je maštao da ima kuće i automobile. Kada smo nju pitali šta će ona, rekla je da će da živi s bratom. Kuća je prazna bez nje. Ranije smo stalno išli u njenu sobu, ležali smo na njenom krevetu. Sada manje. Štitimo se na taj način. Kada se otvore ta vrata, suze same krenu. Najljepši dio naših života je gotov - ispričao je otac djevojčice. Kako je rekao, smetala mu je priča o uglednoj porodici, otac ljekar, majka doktor nauka. - Držali su oružje i municiju u kući. U njihovim iskazima se vidi da ne smatraju da su odgovorni, a kamoli krivi. U šta su mislili da će da im izraste dijete ako mu u ruke daju mašinu za ubijanje? Rekao je da mu je dijete upropastilo život. To je tvoje dijete, pustio si ga niz vodu. Ako si odgovoran roditelj, morao si da vidiš da postoji problem sa djetetom. Ne znaš da ti dijete ne spava cijelu noć pred 3. maj, da ima pištolj u torbi, da pravi Molotovljeve koktele, a tražiš krivca u streljani - dodao je. Istakao je da mu je njegova kćerka prva misao kad se probudi i posljednja kada legne i da je to "teg koji pritiska". - Kada treba da identifikujete dijete, to je strašno. Išli smo da je vidimo na njen rođendan, 6. maja. Odnijeli smo stvari. Uvijek smo je mi oblačili, a sada je oblači neko tamo. Nina je rekla da je svoju kćerku prvi i poslednji put poljubila 6. maja - rekao je Ivan. Razmišlja, rekao je, o tome kako bi rasla njegova kćerka, kako bi izgledala, o tome da njegova supruga Nina više nema kćerku koju je toliko željela, da njegov sin više nema sestru, a "toliko su mu pričali koliko je važno što ima sestru". Dio mene je otišao s njom Ivanova supruga Ninela Radičević opisala je kako je 3. maj izgledao iz njenog ugla. Rekla je da su do toga bili srećna porodica, da su suprug i ona imali dobre poslove i da im je bilo bitno da se bave svojom djecom i izvedu ih na pravi put. - Kad je otišla u školu čule su se sirene. Odmah sam pomislila da joj se nešto desilo, ali onda sam shvatila koliko je sati i da je ona već u školi. Otišla sam do prodavnice, kad me je zvala drugarica i rekla da je u "Ribnikaru" bila pucnjava i da će da čeka moju kćerku ispred škole. Izletjela sam iz radnje i zvala Ivana. Rekao mi je da je dežurna - ispričala je. Dok je stigla do škole, sva djeca iz odjeljenja njene kćerke su već izašla. Iz ove perspektive joj je jasno da su svi već tada znali da joj je kćerka ubijena. - Ja se tada vezujem za informacije koje meni odgovaraju. Znala sam da je sjedila blizu Dragana koji je ubijen, ali sam to odbacila kao čaršijske priče. Ana je uvijek vjerovala kad joj kažem da će sve da bude u redu. To sam govorila sebi dok sam išla ka bolnicama, a kroz sebe i njoj. Ispred Urgentnog centra sam vidjela kako uvode dječaka koji je pucao - dodala je. Tada ju je, kako je ispričala, zvao suprug i rekao da njihove kćerke više nema. - Cijeli život se spremate za tu vrstu vijesti, ali za roditelje, ne za dijete. Stajali smo na ulici, a ja sam samo željela da uletim unutra da je nađem. Nisam željela da rade obdukciju, uzrok smrti je jasan. Nisam htjela da je više diraju. Ipak, rekli su mi da moraju. Meni je ta škola sada kao sveto mjesto, tu su naša djeca otišla - rekla je Ninela. Kako je rekla, nije znala da li ima snage da vidi svoju kćerku na njen rođendan. Drugarica joj je rekla da će da se kaje ako ne ode. Njena lćerka je izgledala mirno i to ju je smirilo. Posebno joj je strašan bio 8. maj, dan kada je krenula na sahranu svoje kćerke. - Od 3. maja pijem lijekove za srce, šećer, kosa mi je opala. Od 3. maja se osjećam kao da je dio mene otišao s njom. Ja nemam suicidalne misli, ali samo hoću da budem s njom. Volim sina, ali tuga prevazilazi ljubav. Vrijeme nije saveznik, ne loječi, ne bojim se smrti. Želim da budem tu za svoje dijete, ali ne želim dugo da živim - dodala je. Majka Andrije Čikića Suzana Stankovič Čikić ispričala je da je njen sin bio jedinac i da je donio svjetlost u njihov dom. - Bio je svestran, stimulisao nas je da budemo bolji roditelji, da se razvijamo. Kad je imao pet godina, pitao me je da ga vodim napolje. Bila sam umorna, ali sam vidjela da nije u pitanju dječji hir i izvela sam ga. Pitao je da mu kupim sladoled. Dala sam mu novac. Kad smo krenuli kući, ušao je u cvjećaru i tražio crveni cvijet za mamu. Rekao je da je to poklon jer sam ga vodila u park - počela je priču o svom sinu. Imao je mnoga interesovanja. Od šeste godine je svirao klavir, bavio se fotografijom. Mnoge večeri provodili su uz klavir. Volio je da putuje, radovao se jezičkom kampu u koji je trebalo dan ide u junu. - Drugog maja je rekao da ga probudim ranije, da prvi čas ima historiju, da ne smij da zakasni. Ostavili smo ga ispred škole. Okrenuo se i poslao nam poljubac. Ušla sam u ordinaciju, a posloje 10 minuta me je zvao suprug. Rekao je da je bila pucnjava u "Ribnikaru" i da je krenuo ka školi. Mislila sam da je to ispred škole, ostala sam na poslu. Vidjela sam vijesti i strah me je preplavio. Uhvatila me je panika i izletjela sam napolje - dodala je. Kao i drugi roditelji, obilazila je bolnice, vjerovala da je njen sin u sali za fizičko. Saznala je da je ubijen čuvar škole, ali joj je rečeno da nema ubijene djece. Dok je sa suprugom išla ka Tiršovoj, zvala ju je majka Sofije Negić i rekla da njene kćerke više nema. U tom trenutku na radiju su čuli da je ubijeno osmero djece. Rekla je taksisti da vozi u policijsku stanicu. - Trebalo je da identifikujem svoje dijete. Taj dan je padala kiša. Išla sam sa takvim strahom od onoga što bih tamo mogla da vidim. Pokazali su nam naše dijete u kesi za tijelo. Otišli smo na grobno mjesto, a ja sam rekla ne mogu ovdje da ga sahranim, ovo izgleda kao groblje. Potom smo otišli na Lešće. Izgledalo je kao park. Ako treba da odaberem vječni dom za svoje dijete, neka izgleda kao park. Peglala sam djetetu koncertno odijelo i spremala cipele kao da ide na ekskurziju i stavila novac u džep da ima za čamdžiju - ispričala je u suzama. Kako je rekla, na dan sahrane je njenom sinu kosa bila mokra. Neposredno prije su ga okupali. Zamolila je za fen, da sinu posljednji put namjesti kosu. Ljubila ga je u čelo, kosu, lice, ruke. Govorila: "Ljubi majka ruke pijanističke". Kako je rekla, i sada čuje zvuk koji je napravio grumen zemlje koji je bacila u grob svog sina.

