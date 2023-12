Jakov Milatović: Članstvo u EU moguće 2028. godine

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da će se program "Evropa sad 2" realizovati onako kako je i najavljivano u predizbornoj kampanji, napominjući da postoji jasno definisan put, koji vodi do tog cilja, a koji se sastoji iz pet koraka koje je još ranije prezentovao.

Politička volja

Milatović ističe da će sve to zavisiti od postojanja političke volje i znanja donosilaca odluka.

- Ja sam optimista i mislim da su upravo svi ovi koraci koje sam naveo vrlo realni. Mislim da su neki od njih već preduzeti ili se preduzimaju. Upravo iz tog razloga sam i pozdravio fokus budžeta na izgradnju druge dionice autoputa.

Ovdje je trenutno samo pitanje sljedećeg, postojanja političke volje, postojanja političkog kapaciteta da iznesete ove reformske poduhvate i postojanje znanja od strane donosilaca odluka da upravo urade sve ove korake na jedan dobar način kako bi zemlja došla do cilja - rekao je Milatović za RTCG.

On je naveo da je u procesu EU integracija puno vremena izgubljeno, i da građani i privreda trpe štetu zbog toga što Crna Gora nije dio EU. Podsjetio je na izjave da bi Crna Gora mogla do 2026. godine da zavši pregovore, a da se članstvo desi do 2028. godine.

Predsjednica Evropske komisije Urusla fon der Lajen (Von der Leyen), kako je rekao, i sama je navela da Crna Gora može da bude "uspješna priča".

- Još je dodatno veća odgovornost na nama da ubrzamo evropski put i da do 2026. godine uradimo ono što je do nas. Neki važni koraci na tom putu su već napravljeni, izabran je sedmi sudija Ustavnog suda, dobili smo Sudski savjet nakon više godina u punom sastavu, dobit ćemo vrhovnog državnog tužioca i sve to je dobro dočekano u Briselu.

Mi treba da završimo naše obaveze kako bismo 2028. postali punopravna članica. To jeste ambiciozan čin, ali njemu treba da stremimo kao društvo - kazao je šef crnogorske države.

Nastavak pravosudnih reformi

Založio se za nastavak pravosudnih reformi i nastavak borbe protiv kriminala i korupcije. Kaže da je selektivna pravda ono što je u ranijem periodu najviše tištilo građane Crne Gore. Milatović smatra da je potrebna veća distribucija pravde.

- Potrebni su nam časni ljudi, ljudi od integriteta koji će se boriti za pravdu u Crnoj Gori. To u prethodnom periodu nije bio slučaj, jer smo imali ljude koji su naše pravosuđe držali u jednom nepravednom statusu - kazao je Milatović.