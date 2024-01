Milatović saopštio da li ide na obilježavanje neustavnog Dana RS

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ima "institucionalne odnose", da je pitanje da li su izbori u Srbiji pokradeni stvar te države te da neće ići na obilježavanje neustavnog Dana Republike Srpske 9. januara.

On je u intervjuu za Vijesti kazao da je jedan od vjerovatno malobrojnih političara koji se nikada nisu sreli sa Vučićem osim institucionalno.

"Slojevit" čovjek

- Sjećate li se mojih izjava kada sam smatrao da se što se tiče izbora u Crnoj Gori pitaju građani Crne Gore, a ne nikako bilo ko iz Beograda, Brisela ili Vašingtona? Isto tako ja zaista ne bih trenutno komentarisao gospodina Vučića. Više puta sam rekao da je gospodin Vučić predsjednik Republike Srbije i mi imamo institucionalni odnos dva predsjednika koja su na čelu dvije susjedne države - kazao je on.

Milatović nije odgovorio na pitanje vjeruje li premijeru Milojku Spajiću, poručivši da je važnije da li mu vjeruju građani.

Na pitanje kakav je čovjek Spajić, Milatović je odgovorio: "Slojevit".

- Trenutno je čovjek koji ima ozbiljnu energiju da iznese određene reformske poduhvate u Crnoj Gori. Ja sam tu da podržim sve ono što je dobro i da naravno budem korektivni faktor za stvari koje smatram da nisu dobre.

Neustavni Dan RS

Kazao je da je pozvan na proslavu dana Republike Srpske 9. januara, ali da neće ići.

- Znate moj stav koji se tiče cjelovitosti BiH, to je naša državna politika, to je i moj stav. Nakon posjete Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, moja naredna bilateralna posjeta u okviru regiona bit će Sarajevu, i to je već načelno dogovoreno sa Bećirovićem, koji preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH, čini mi se negdje krajem marta, početkom aprila - kazao je on i dodao da što se tiče ostalih državnih zvaničnika Crne Gore, svako će svojim djelovanjem pokazati određene političke stavove.

On je ponovio da se snažno zalaže i vjeruje u sekularnu državu Crnu Goru, gdje je jasno podijeljena državna i crkvena vlast.

- To je moj stav. To jesam li ja vjernik ili nisam vjernik je pitanje moje, to je moje lično osjećanje kazao je on i dodao da na njegove stavove ni jedna vjerska organizacija nema apsolutan uticaj.

Dodao je da ne vjeruje „slijepo“ i da misli da su i građani stekli takav utisak o njemu.

Borba protiv fašizma i nacizma

- Kršten sam u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Mislim da Mitropolija kao dio Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uživa veliko povjerenje građana i ja tu činjenicu poštujem - kazao je on.

Na pitanje treba li Crna Gora da postane država konstitutivnih naroda, kao što je Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija, ili da ostane sekularna i građanska država, on je kazao da ako postoji bilo kakav plan, on je protiv toga.

- Apsolutno sam posvećen Crnoj Gori kao zemlji koja je utemeljena na antifašizmu. Više puta sam govorio i o žrtvi koju je moja porodica dala u borbi protiv fašizma i nacizma. Posvećen sam Crnoj Gori kao sekularnoj državi, gdje je jasna razdvojenost države i crkve, kao građanskoj državi, gdje je građanin taj koji je nosilac suvereniteta, bez obzira je li taj građanin po nacionalnom opredjeljenju Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman, Hrvat, Albanac ili Rom - naveo je on.