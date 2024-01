Zbog saznanja o aferi "Tunel": Abazović će biti saslušan 9. januara

Bivši premijer i lider GP URA Dritan Abazović bit će saslušan 9. januara u podgoričkom Osnovnom tužilaštvu nakon što je izjavio da ima informaciju ko je glavni osumnjičeni i šta je bio motiv za kopanje tunela do depoa Višeg suda, saznaje nezvanično portal Pobjeda.

Abazović, prema onome što je poručio krajem decembra za Radio Crne Gore, zna više nego dovoljno.

"Namjera se nije ostvarila"

- Imam operativna saznanja ko bi mogao da bude glavni osumnjičeni u slučaju "Tunel" i šta je bila namjera tog slučaja. Ta se namjera nije ostvarila, to je možda pozitivno u svemu tome - rekao je tada Abazović.

Odmah nakon toga reagovao je ODT u Podgorici koje saopštilo da će Abazović biti hitno saslušan o saznanjima koja ima u slučaju "Tunel".

Afera "Tunel", jedan je od događaja koji je obilježio 2023. godinu i ogolio institucionalni raspad Crne Gore.

U srcu glavnog grada, zoni u kojoj se nalaze ključne institucije države – od zgrade predsjednika, Skupštine, Vlade, Centralne banke do pravosudnih institucija, zoni koja bi trebalo da je bezbjednosno „najpokrivenija“ i najzaštićenija u zemlji od bilo kakve vrste upada, neko je dva mjeseca prokopavao i prokopao podzemni tunel, dugačak tridesetak metara – od jednog stana u prizemlju u Karađorđevoj ulici do zgrade sudova, odnosno do depoa podgoričkog Višeg suda.

Jedan osumnjičeni izašao iz pritvora

Jedan od osumnjičenih da je pomagao u ovoj akciji Predrag Mirotić već je izašao iz pritvora jer Vrhovni sud ocjenjuje da nema dokaza da je sumnjiv i da je učestvovao u ovoj kriminalnoj aktivnosti.

Osim Mitorića, zbog afere "Tunel" uhapšeni su i Katarina Baćović, Ivica Piperović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj i Vladimir Erić iz Loznice.

Policija još traga za njegovim sugrađanima Dejanom Jovanovićem, Veljkom Markovićem i njegovim stricem Milanom Markovićem.

Policija je u predmetu "Tunel" podnijela krivične prijave i protiv Veljka Markovića (32), Milana Markovića (53), Dejana Jovanovića (30) za kojima se traga.